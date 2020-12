La herida que nunca se cierra

Por unas Llanas que ahora entran en ebullición a las siete de la tarde y no a las tres de la mañana, cruzan en silencio cuatro familias sumidas aún en el dolor, en la pena y, a veces, en la rabia. Decir que allí perdieron a un hijo, a un hermano, a un novio o a un amigo sería faltar a la verdad. A ellos se los arrebataron. No les importa la manera en que un juez lo definió, si como un homicidio, un asesinato o un delito de lesiones grave. El término es indiferente cuando el castigo, a su juicio, es mínimo. La madrugada del 26 de diciembre de 2010, Sergio Izquierdo cayó al suelo de la plaza de La Flora después de que César L.G. le propinase un puñetazo. El impacto le provocó una lesión cerebral severa por la que entró en coma. Era la cuarta agresión con un desenlace fatal que se producía en zonas de ocio en apenas dos años. Las anteriores habían segado la vida de Iván Herrero, Jonatan Gómez y Aitor del Álamo. Lo ocurrido hace una década prendió la llama y la sociedad dijo ‘basta’. Cientos de personas salieron a la calle para que el Ayuntamiento abriera los ojos y también los oídos, pero tuvieron que pasar otros tres años para que tomara la primera medida, que no estuvo exenta de polémica: colocó cámaras en lugares de copas.

Pero para llegar a ese punto tuvieron que abrirse muchas heridas. La primera el 1 de noviembre de 2008. El joven soriano Iván Herrero no solía salir mucho de fiesta, recuerda Enrique, su padre. Ninguno de sus hijos fue amigo de la noche. Sin embargo, ese día acompañó a unos amigos a una celebración de Halloween de un local de la plaza de La Flora. En un momento de la madrugada, en plena calle, recibió un puñetazo de E.H.H., conocido como ‘El Pelayo’, y cayó al suelo. El golpe contra el firme le abrió el cráneo y los médicos no pudieron hacer nada por salvarle.

El dolor por la muerte de Iván solo permite seguir adelante a su familia, porque a eso no se le puede llamar vivir. «Estamos porque no queda otro remedio», afirma su progenitor. Los años solo alivian, pero no curan. Tampoco la justicia, lamentan, que les dio la espalda cuando más la necesitaban. «No sirvió para nada. El único acusado incluso estuvo fugado más de un año del centro hasta que se entregó él. Tampoco nos ha pedido nunca perdón», concreta. Lo más duro de aquellas jornadas interminables en los tribunales fue tener que pedir a los testigos que dijeran la verdad. «Cuando pasó todo, los que estaban con él me contaron con pelos y señales lo que había pasado, pero en el juicio no recordaban nada», rememora.

