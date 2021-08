Primaria no detecta contagios achacables a Sonorama Ribera

El ligero incremento de casos positivos de coronavirus en la comarca ribereña no se achacan a la celebración del festival Sonorama Ribera. Una afirmación que apuntan desde los centros de salud de la capital ribereña cuando han pasado ya los diez días desde la celebración de esta cita a la que asistieron 5.000 personas con medidas como permanecer sentados durante los conciertos y con mascarilla. "No ha habido una curva ascendente que se pueda reflejar con Sonorama, porque ya son diez días y tenían que haber aparecido los casos, de haberlos", asegura rotunda la coordinadora del Centro de Salud Aranda Sur, Eva María Asensio, que constata que "justo una semana después de Sonorama tuvimos un pico pero analizando los casos no eran gente de Sonorama, eran segundas PCR de exposición del fin de semana anterior, o sea, que no hemos visto una incidencia del festival".

De hecho, en la última semana, los nuevos casos se han detectado principalmente en una docena de municipios de la comarca, como Peñaranda de Duero, Fuentespina, Torregalindo, Zazuar, Castrillo de la Vega, Adrada de Haza, Fuentenebro, Villatuelda, Caleruega, Moradillo de Roa, Gumiel de Izán. Sin embargo, de los ocho brotes declarados solo uno está localizado en Caleruega y el resto en Aranda de Duero en el ámbito familiar principalmente, menos uno que incluye el componente social al haber surgido en una reunión de familia y amigos. Las autoridades de Salud Pública no han vinculado ningún contagio a eventos como el festival o las fiestas patronales, aunque la trazabilidad de solo consigue que se puedan vincular la mitad de los casos detectados a un foco de contagio.

PRESIÓN ASISTENCIAL. En el Hospital de los Santos Reyes el número de pacientes ingresados por covid-19 ha sufrido un llamativo repunte en las últimas jornadas. Si la semana comenzaba con solo tres enfermos por esta infección vírica, ayer ya eran siete los relacionados con el coronavirus. En concreto, con edades comprendidas entre los 29 y los 73 años, aunque la media es de 50 años, ya que salvo dos excepciones todos son mayores de 60 años. Se da la circunstancia de que entre todos estos pacientes sólo hay dos que han completado la pauta de vacunación, mientras que tres no tenían ninguna dosis y dos solo una.

En cuanto a la procedencia de estos pacientes, cuatro de ellos son de la capital ribereña, a partes iguales de cada centro de salud, dos más son de localidades de la comarca y uno más procede de la localidad soriana de Langa de Duero. A estos pacientes hay que sumar a una mujer que lleva varias semanas en la UCI del complejo hospitalario de Soria, mientras que en el HUBU no hay ningún ribereño.