Carlos Barbero echa la persiana a un año «raro». Lo ha sido para todo el ciclismo, aunque para el burgalés aún más. A escasos días de regresar a la competición después del largo confinamiento, sufrió una lesión en la mano que además le impidió correr en casa y disputar la Vuelta a Burgos. El propio ciclista reconoce que el contratiempo llegó «en el peor momento». Asume que no ha sido su mejor año, aunque también se muestra satisfecho con la labor que ha realizado en favor de su equipo, con el que continuará la próxima temporada.

¿Qué balance hace de este 2020 que llega a su fin?

Está claro que no ha sido, ni con mucho, mi mejor año, pero las circunstancias han sido muy raras. Antes del confinamiento solo corrí 6 días. Empecé bien en Arabia Saudí y luego la rotura de la mano me afectó. Todo ha sido muy extraño.

La lesión de la mano le trastocó los planes y rompió su preparación. Llegó cuando regresaba la competición y encima lo hacía en casa.

Sí. Iba a empezar en la vuelta de casa y tenía ganas, pero las cosas vinieron así. Luego estuve en Italia y en alguna clásica logré estar adelante, pero no luché por la victoria, que es para lo que estamos y lo que te deja un buen sabor de boca. Ese contratiempo llegó en el peor momento, justo cuando íbamos a volver. Pero intenté rehacerme y competir lo mejor posible. También he estado a disposición del equipo siempre que lo he tenido que hacer y el equipo ha acabado satisfecho conmigo.

¿Qué cree que le ha faltado para ganar?

Ha sido un año muy raro en el que empecé a correr pasado agosto y eso lo dice todo. Aunque no es ninguna excusa porque las circunstancias han sido las mismas para todos.

¿Se ha visto esta temporada a un Carlos Barbero más maduro y más corredor de equipo?

Son bastantes años de experiencia. Los jóvenes vienen apretando, por lo que tratas de echarles una mano, pero sin olvidar el objetivo de seguir disputando carreras, aunque es verdad que el equipo ha acabado contento en este aspecto.

En el inicio de campaña comentó que salía de su zona de confort al fichar por un equipo extranjero, pero se le ha visto perfectamente adaptado desde el principio.

Las circunstancias han hecho que conviva menos con el equipo de lo que suele ser habitual. Pero a pesar de eso he estado muy a gusto, me he integrado muy bien y creo que eso se ha notado desde el principio.

¿Renovar siempre fue su primera opción?

Sí, era la prioridad porque ha sido un año que ha sabido a poco y he estado muy a gusto en el equipo. Ellos también me han demostrado que están a gusto conmigo. La verdad que aquí estoy bien.

¿Qué espera de esta nueva temporada que está cerca de comenzar?

Espero que sea un poco más normal en cuanto a continuidad, que no haya los parones que ha habido en 2020. En lo deportivo quiero seguir haciendo mi trabajo. Cuando toque disputar estar ahí y cuando toque trabajar también. El objetivo es hacer bien el trabajo.

¿Sabe dónde empezará la temporada y el calendario de cara a 2021?

Hablaremos del calendario un poco más adelante. Tenemos una concentración a finales de enero en Girona, del 19 al 30, y allí será donde hablemos más específicamente del calendario.

¿Hay alguna carrera que aún no ha disputado y que le gustaría correr este año?

De los cinco monumentos solo me queda por conocer Lombardía, pero es una carrera muy montañosa y muy dura y no me llama la atención. Con respecto al resto he corrido bastantes carreras importantes y no hecho en falta ninguna.

¿Le gustaría debutar en el Giro o el Tour después de correr dos ediciones de la Vuelta a España?

No me quitan el sueño estas carreras. Hablaremos con el equipo para que decidan dónde es mejor que esté y allí iré, pero no me quita el sueño. El año que viene la Vuelta a España sale de Burgos y veremos a ver. Pero de momento no estoy pensando en ello porque hace 40 días estaba acabando la temporada.

Para un burgalés sería bonito disputar una Vuelta a España que tendrá sus tres primeras jornadas en Burgos.

Sí, será bonito, pero habrá que mirar los recorridos, que es al final lo que marca esas carreras de tres semanas. Aunque del calendario no hablaré con el equipo hasta más adelante.

¿Ha recargado pilas y ha descansado después de acabar la campaña tan tarde?

El proceso ha sido el mismo que otros años. He descansado bien tres semanas y luego he ido empezando poco a poco. Lo que pasa es que la preparación va un poco más retrasada este año. Vamos un mes por detrás, aunque el proceso es el mismo.

Pero las primeras carreras llegan en menos de un mes.

Entiendo que en esas primeras carreras del año empezarán los que acabaron antes la temporada. Los que acabamos la temporada en la Vuelta a España entiendo que empezaremos a finales de febrero y no a finales de enero. Supongo que esa será la única diferencia.

Ante estas circunstancias, su inicio llegará más tarde que en anteriores cursos.

Tenemos concentración a finales de enero, por lo que este primer mes del año no voy a competir y me imagino que las primeras carreras de febrero irán otros compañeros que estén un poco más rodados y con más kilómetros.