Ordenan reabrir la investigación sobre la 'caja b' de Podemos

La Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que el magistrado que instruye la causa en la que se investiga la financiación de Podemos, Juan José Escalonilla, debe continuar indagando si hubo una administración desleal de la Caja de Solidaridad del partido. Esta decisión llega después de que el juzgado de instrucción número 42 de Madrid archivara esa parte de la causa en octubre.

La investigación sobre ese aspecto de las finanzas partía de la denuncia realizada por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente que sugirió una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad por parte del diputado Rafael Mayoral, porque no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó, sino para pagar a un miembro de Podemos.

Ahora, el tribunal estima el recurso formulado contra la decisión de Escalonilla y acuerda "la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos" por lo que deja sin vigencia "el principal argumento del magistrado instructor".

En el auto con fecha de 16 febrero al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial estima además el recurso interpuesto por la ex senadora de Podemos Celia Cánovas contra la decisión del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid de no admitir su personación como acusación particular en calidad de perjudicada en la causa sobre las finanzas de la formación política de Pablo Iglesias.