Música para todos los gustos los próximos meses en Burgos

Los calendarios empiezan a llenarse de rojo. El fin del viejo año y el inicio del nuevo mueven las caderas al ritmo que marcan la parada de las giras de artistas internacionales y, sobre todo, nacionales. Entre los últimos nombres en encaramarse a la agenda destaca el de Les Luthiers, la mítica formación argentina regresará al escenario del Fórum el sábado 29 de enero, con dos funciones, a las 18 y 21 horas, y las entradas, a 45, 55 y 65 euros, ya están a la venta.

Desde el otro lado del Atlántico viaja el grupo de músicos-actores-humoristas, que ya pisó las mismas tablas hace cuatro años, con Viejos hazmerreíres, una antología que parte de Radio Tertulia y da pie a versiones de Las majas del bergantín, Quién mató a Tom McCoffee, Loas al cuarto de baño o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd.

Esta cita internacional se suma a las ya anunciadas de Ara Malikian (29 de diciembre), Glen Miller Orchestra (17 de marzo), Speedometer (19 de marzo) o Texas (29 de marzo).

