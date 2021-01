Entre la pandemia y la incertidumbre

La incertidumbre es una sensación propia de las semanas previas a las elecciones. La incógnita sobre el comportamiento de los ciudadanos en las urnas es una constante casi siempre, aunque haya un favorito claro para llevarse el triunfo. Da igual que sea una cita local, autonómica o nacional, la inquietud en torno a los resultados se repite como las fotos de los candidatos con algún niño durante la campaña o los discursos en los que todos ganan a lo largo de la noche electoral.

Sin embargo, esas dudas nunca suelen acompañar a la fecha: las autoridades deciden cuándo se celebrará la fiesta de la democracia y ahí se acabó el cuento, con los partidos engrasando su maquinaria para intentar convencer a los indecisión. Pero en un momento casi distópico como el que vive España y el mundo, con hechos históricos que se suceden uno tras otro, la fecha de las elecciones en Cataluña también iba estar rodeada de un velo de misterio que no se resolverá hasta el 8 de febrero. Ese es el día marcado en el calendario del Tribunal de Justicia autonómico como el límite para tomar una decisión sobre el posible aplazamiento de los comicios hasta el 30 de mayo.

Con los datos de coronavirus disparados en la región -con un repunte importante, sobre todo, en el número de fallecidos-, los partidos, salvo el PSC, acordaron trasladar la cita unos meses desde el 14 de febrero, cuando estaban convocadas. Pero los recursos ante la Justicia tumbaron esa decisión y dejaron el evento electoral, de forma provisional, en el Día de los Enamorados. Pero ahora mismo nadie podría asegurar su celebración esa jornada.

Varias polémicas

De momento, y a la espera de los magistrados, la campaña ha arrancado con varias polémicas: la posibilidad de saltarse los confinamientos para asistir a mítines, la fijación de una franja específica para que voten los infectados por COVID, las quejas de la gente de las mesas que tendrán que ponerse un equipo de protección individual para ese momento en el que vayan a votar los contagiados...

Más allá de esas cuestiones, ligadas íntimamente a la pandemia, surge la política, protagonista habitual de cualquiera cita con las urnas a la que, en esta ocasión, parece haber desplazado el coronavirus. Las del 14-F se presentan como unas elecciones sin favorito claro, ni a nivel de partidos ni de bloques. Y es que el desgaste del separatismo, embarcado aún en la utopía del independentismo, a pesar de la que está cayendo, y más fragmentado que nunca, abre las posibilidades a pactos otrora imposibles de imaginar. Descartada la mayoría absoluta, y a tenor de las últimas encuestas, que vaticinan una victoria del PSC, la opción que ha cobrado más fuerza en las últimas semanas es un acuerdo de Gobierno similar al que se da a nivel nacional: los socialistas con Podemos (En Comú) en una Generalitat sujetada desde fuera por ERC, socio prioritario del Ejecutivo central, como demostraron los Presupuestos Generales del Estado.

Con la incógnita del papel de Ciudadanos, ganador de las anteriores elecciones catalanes, pero en plena crisis, ese pacto entre socialistas, morados e independentistas podría ser el único en sumar los diputados necesarios para gobernar. La apuesta de los naranjas, dependiendo de su resultado, sería respaldar a la formación de Salvador Illa si de la ecuación salen los separatistas, algo que Podemos no permitirá. Aquella utópica apuesta por un frente constitucionalista, con PSC, Cs y PP no solo podría no sumar, sino que está descartada por los socialistas.