Denuncian que oficiales de la Local trabajan de subinspector

Las restricciones a la oferta de empleo público que sucedieron a la crisis económica de 2008 y la aprobación de la jubilación a los 60 diezmaron a la Policía Local de Burgos hasta extremos preocupantes. Una vez recuperada la tasa de reposición del 100% de efectivos el Ayuntamiento ha llevado a cabo varias oposiciones para paliar el déficit de personal en el Cuerpo, pero las necesidades son tantas -no solo en la parte baja del escalafón sino también en puestos más altos- que siempre queda algún ‘santo sin vestir’. El ascenso de 14 policías a la categoría de oficial ha tenido sus efectos colaterales, pues esta promoción ha dejado diezmado el plantel de agentes ‘de raso’. A este problema se une ahora otro no menos grave, el de la «falta de subinspectores, pues hay siete plazas que no están cubiertas», denunció ayer el Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM) en la reunión de la mesa de funcionarios del Consistorio celebrada por la mañana.

Este déficit tiene sus efectos en los oficiales, muchos de ellos nuevos y en prácticas, que «tienen que asumir una carga de trabajo inusual y que además no les corresponde, es una tarea propia de subinspector». Se trata del trabajo de organización de los turnos, de la adjudicación de agentes a cada servicio, el reparto de tardes, noches y mañanas, etc. «Al final todo acaba saliendo por el buen talante de los policías y por su experiencia, pero no puede pasar más tiempo sin subinspectores», se quejan las mismas fuentes de esta central.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero, advierte de que ya se ha dirigido en más de una ocasión al departamento de Personal con el fin de expresarle su «preocupación» por la falta de convocatorias de promoción interna en la Policía Local. «Me preocupa la oferta de empleo público que se saque para la llegada de agentes, pero me preocupa mucho más cubrir los puestos vacantes en los mandos», resume.

Una vez que salió adelante la convocatoria de oficiales, los 14 ya mencionados ocuparon su plaza, la edil socialista recuerda que la siguiente «prioridad» que marcó el área de Seguridad Ciudadana fue «la promoción interna para subinspectores». «Nosotros pedimos que al menos se saquen cuatro o cinco plazas vacantes para cubrirlas mediante promoción interna; es lo que yo quiero y espero que se pueda hacer, porque hemos dicho que es urgente y necesario», afirma Carpintero, quien explica que la concreción de datos y fechas «depende ya del área de Personal».

En cuanto a la plantilla global, los sindicatos estiman que manteniendo el ritmo de convocatorias similar al del pasado ejercicio se podría completar la plantilla en unos cinco años. Es decir, que primero sería necesario sacar al menos 23 plazas más para 2021 y ese número se tendría que mantener en 2022. A partir de ahí, habría que poner en marcha otros concursos de 10 o 12 plazas para que, en un lustro, solo sean necesarias cinco o seis. Reconocen, no obstante, el esfuerzo que viene realizando el equipo de Gobierno municipal para amortiguar el golpe de la última década. Hay que recordar que a primeros de año concluyó la oposición por la que se incorporaron al Cuerpo 21 agentes en una convocatoria a la que se presentaron 500 aspirantes, lo que da una idea del interés que despiertan estas plazas.