Álex Rovira: «Tengo ganas de empezar ya, llevo mucho parado»

Llevaba lesionado desde el pasado encuentro ante el Almazán y su intención era reaparecer nada más iniciarse 2021, pero la suspensión hace siete días del último partido de liga frente al Diocesanos impidió Álex Rovira volver a vestirse de corto con la Arandina. Una situación un tanto decepcionante para el futbolista sevillano porque, como ha reconocido, estaba deseando volver a enfundarse la elástica ribereña y «al final no se pudo jugar por la nieve», pero que no ha supuesto tampoco mayores problemas dado que, la prioridad del lateral -ya conseguida-, era recuperarse totalmente de la microrrotura de fibras sufrida en el cuádriceps a principios del pasado mes de diciembre para poder volver a luchar por un puesto en el once inicial.

«Es cierto que la lesión me perjudicó un poco porque hasta entonces yo venía jugando algo más que Zazu», ha puntualizado el futbolista andaluz, pero eso no le ha impedido a Rovira seguir trabajando día a día para, una vez restablecido por completo, esforzarse para «ver si puedo hacerme otra vez con la banda izquierda del equipo».

Voluntad no le falta ya que, como recalca, tiene ganas de empezar de nuevo la rutina de competición al llevar «mucho tiempo parado». Para ello, añade, entrena día a día tratando de ponerse en forma cuanto antes y volver a exponer su mejor versión.

Además, lo hace con «ese plus de la familia», como ha denominado, que la plantilla blanquiazul ha insuflado a su mente tras el parón por Navidades. Un lapso de tiempo en la temporada al que la plantilla de la Arandina llegaba «en buena racha», y tras el que ahora, apostilla, «tocará trabajar para mantener lo que hicimos bien partidos atrás».

Sin embargo, y posiblemente, esa reaparición -tanto a nivel individual como colectiva-, en liga, tenga que esperar al menos una semana más. Y es que Rovira no ha evitado hablar de lo complicado que se encuentra en estos momentos la situación del Estadio municipal El Montecillo. «Tiene mala pinta», manifiesta. «El campo sigue igual con la nieve y nadie ha ido a quitarlo hasta ahora».

Un motivo por el que piensa que el duelo frente a La Granja terminará por suspenderse -aún no lo ha hecho de manera oficial-, y que ya le hace pensar en perspectiva en la siguiente estación blanquiazul: Cebreros. Ahí, señala, «las carreteras para ir imagino que estarán bien. Y si han quitado la nieve, creo que podríamos también jugar. Ahora, no sé cómo estará el campo», finaliza.

Sea como fuere, si llegara a suspenderse el inminente duelo contra La Granja de este sábado, la Arandina arrancaría el nuevo año replicando su apertura de curso 2020/2021. Entonces tuvo que aplazar las dos primeras jornadas de liga. Ahora, si nada lo impide, se verá obligada a hacer lo propio.