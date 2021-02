"Rajoy destruyó los papeles de la caja B pero yo tenía copia"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que el expresidente del Gobierno y ex líder del PP, Mariano Rajoy, destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja B del partido "sin saber" que él conservaba una copia.

El escrito, con fecha del pasado 26 de enero, se ha dado a conocer justo cinco días antes de que la Audiencia Nacional comience a juzgarle por el pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la presunta contabilidad paralela.

Fuentes del entorno de Bárcenas, que se encuentra en prisión cumpliendo 29 años de cárcel por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), ya adelantaron a mediados de enero que su estrategia de defensa cambiaría con respecto a la que había mantenido hasta entonces.

Y así comienza su escrito remitido a los fiscales, reafirmando su "voluntad de colaborar con la Justicia", tanto en la pieza relativa a la caja B, por la que precisamente se enfrenta a otros cinco años de prisión, como en "aquellas otras que estén pendientes de enjuiciamiento o plena instrucción".

Así, a lo largo de 7 páginas, explica que en dichos papeles se anotaban las donaciones que, principalmente, hacían empresarios, directamente a quien fuera tesorero del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, en la misma sede del partido o "en ocasiones en restaurantes", a cambio de "importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos".

Bárcenas asegura que "de todas estas actuaciones era perfectamente conocedor" Mariano Rajoy. "Hasta el punto de que a principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esa documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esa documentación", relata en su escrito.

Entregas mensuales

Añade que de esta caja salieron "complementos salariales", que recibieron el expresidente Mariano Rajoy; los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo. Todos ellos están citados a declarar en el juicio por la presunta caja B que comienza el próximo 8 de febrero.

"Estas entregas eran realizadas, personalmente por don Álvaro -y en ocasiones por mí-, con mi conocimiento, por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte situada en mi despacho, con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente".

Grabación sobre Rajoy

Asimismo, advierte de que existe una grabación en la que Lapuerta comentaba "sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".

Bárcenas recuerda que ocupó el cargo de gerente del PP desde junio de 1990 hasta junio de 2008, cuando pasó a ser durante un año el tesorero del partido, sucediendo a Lapuerta. En este sentido, subraya que "desde el año 1.982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos".

En el juicio por los primeros años de Gürtel, Bárcenas ya declaró que el PP disponía una "contabilidad extracontable" que él y la persona encargada de las finanzas de las formación, su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, anotaban. En ese momento, aseguró que estas donaciones procedentes de empresas "no tenían carácter finalista", es decir, que no estaban dirigidas a obtener determinadas adjudicaciones.

"Todos los empresarios quieren echar una mano a los partidos políticos, a todos", afirmó ante el tribunal. Ahora precisa esta versión y señala que "es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos" no tenían naturaleza finalista, pero que algunos casos, sí.

Señala que Lapuerta, por ser la "persona de la máxima confianza del partido", era quien controlaba estas aportaciones y quien se encargaba de "poner en conocimiento -si fuera el caso- al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública".

Reforma de la sede del PP

En cuanto a la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid en 2006, que se empieza a juzgar en unos días, Bárcenas confiesa que tanto el que fuera su jefe como él negociaron con Unifica las condiciones del pago. "En esas negociaciones se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero de la caja B, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de entorno a un 10 por ciento".

Para llevar a cabo el pago de estas cantidades se elaboraron durante el desarrollo de la obra diversos documentos como "certificados de obra, facturas y proyectos, en los que se omitieron e hicieron constar datos que no correspondían a la realidad, al fin de pagar con el metálico procedente de la caja B parte de la ejecución de estas obras", explica. Unos pagos que no fueron declarados a Hacienda por parte del PP, agrega.

Cambio de estrategia

En el escrito, el extesorero del PP también destaca que en su primera declaración en julio de 2013 puso de manifiesto su colaboración, aunque no fue todo lo amplia posible por recomendación de su entonces abogado. No obstante, esta postura cambió en su siguiente declaración sobre la investigación de los denominados 'papeles de Bárcenas' porque "con ingenuidad", confío en la "promesa" que, según dice, se le hizo llegar a través de "un intermediario".

El compromiso sería que el extesorero 'popular' y ex senador "guardaba silencio" y no "manchaba el nombre" del PP a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en la cárcel tras el dictado de la sentencia por los primeros años de la trama Gürtel. "El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión, me hizo creer, inocentemente, en la promesa", ha admitido.

Por ello, "firmó la paz" con la formación política y decidió retirar la demanda laboral interpuesta contra el partido tras su despido o la denuncia que había interpuesto por la destrucción de los ordenadores que Bárcenas usaba en la sede del PP, de la que fue absuelto.

Sin embargo, una vez que su esposa finalmente ha ingresado en prisión para cumplir la condena de casi 13 años de cárcel, y tras cambiar de abogado, el extesorero del PP ha decidido contar todo lo que conoce sobre la financiación del partido.

Operación 'Kitchen'

A todo ello suma, el operativo parapolicial denominado Kitchen, que se está investigando también en la Audiencia Nacional en el marco de una de las piezas separadas del caso Tándem, donde se encuentra personado como perjudicado. Sobre ello afirma que es "desalentador" conocer que se organizaron seguimientos y vigilancias sin autorización judicial "con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales".

Recalca que "gran parte" de toda esta documentación sobre la caja B "ha sido sustraída" del estudio de su mujer, cuando entraron a robar en el mismo". "Desaparecieron pendrives y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza y otras que están siendo investigadas en otras piezas", indica.