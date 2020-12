Tavares vuelve a ser el 'rey' del Palacio

El Real Madrid superó (79-72) al Zenit este jueves en la jornada 13 de la Euroliga celebrada en el WiZink Center, un choque por el 'Top 4' de la tabla que se quedó el cuadro blanco con el golpe en el tercer cuarto, que tuvo que defender de la incansable resistencia de los rusos, y gracias a un gran Edy Tavares.

El cuadro blanco se encontró un rival con los mismos números y con un viejo conocido en el banquillo. Xavi Pascual, ex del Barça, planteó la guerrilla en el Palacio, con un primer tiempo de defensa y de control, sin el ritmo que al Madrid le gusta imponer. A pesar de ir 20 abajo en el último cuarto, el Zenit apretó por la remontada hasta que ató el triunfo el equipo de Laso muy al final.

El Madrid se pone 8-5 para asaltar el cuarto puesto en una zona de 'playoffs' muy apretada. Los rusos, el visitante más temible de la Euroliga, se quedan 7-4, por culpa en gran parte de un Tavares con 11 puntos, 13 rebotes y 26 de valoración), que se postula a ser el mejor de la competición por segunda semana seguida.

El pabellón madrileño cortó la lista de víctimas ilustres de los de Pascual cada vez que salen de Rusia, con el gigante de Cabo Verde diferencial sobre el parqué y neutralizando a Pangos, el único y claro motor de los rusos. Sin su base referencia, el Zenit fue mucho menos y de inicio, Abalde, Randolph y Thompkins cumplieron dentro de un quinteto inicial sin el techo de Europa.

Tavares empezó en el banco pero no tardó en dejar su sello, aunque no hubo diferencias al descanso, solo por las nueve pérdidas de los rusos, en un corto marcador reflejo de esa guerrilla que siempre plantea Pascual (36-21). El Madrid se escapó en el tercer cuarto y llegó a mandar de 20 puntos en el inicio del último parcial (62-42) pero no fue suficiente.

El Zenit vio la relajación local en busca de dosificar un poco las fuerzas y encontró finalmente a Pangos. Laso reaccionó devolviendo a pista a Tavares pero el partido había que ganarlo de nuevo. Un triple de Randolph a un minuto del final estiró la renta local a los 10 puntos y ató el séptimo triunfo en los últimos ocho partidos de Europa para el Madrid.

El Baskonia cae ante el Maccabi

El TD Systems Baskonia seguirá una semana más fuera de la zona de 'playoff' de la Euroliga después de no haber podido dar continuidad a su buena racha de dos victorias consecutivas al caer, en el Buesa Arena, a manos del Maccabi de Tel Aviv (63-67), que encontró en Tyler Dorsey a su mejor estilete para frustrar las opciones vitorianas en los minutos finales.

El equipo de Dusko Ivanovic no estuvo fino este jueves, pero llegó con vida hasta el último suspiro del partido. Un triple fallido de Polonara hubiera cambiado la película a cuatro segundos del final, pero el aro escupió el intento y con él las posibilidades de un Baskonia que sufrió en su canasta y no gozó de la mejor fortuna en la contraria.

El Valencia mejora

El Valencia Basket salió de su dubitativo momento en la Euroliga tras sumar este jueves una meritoria victoria en La Fonteta ante el Anadolu Efes turco por 76-74, en un partido decidido por una gran canasta sobre la bocina de Klemen Prepelic.

El equipo 'taronja' llegaba al choque tras dos derrotas seguidas en casa ante el ALBA y el Zenit, y coqueteó con una tercera ante el equipo de Estambul, pero la supo sortear con entereza y con un acierto final del tirador esloveno, que asumió la responsabilidad para ajusticiar a los visitantes y poner a su equipo con un buen balance de 8-5.