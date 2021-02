Csif pide que ningún profesor quede sin vacunación covid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) reclamó un plan coordinado entre Sanidad y Educación para que ningún docente "se quede fuera" de la vacunación contra el COVID-19. En concreto, el sindicato independiente demanda a la Consejería de Educación información "rigurosa” sobre la programación de la vacunación del personal docente, que parece que ha comenzado en algunos centros “para que se aporte la claridad que se demanda en estos momentos”, por las dudas y la incertidumbre existentes, ante las noticias que se están difundiendo sobre nuevos protocolos de Sanidad Pública y del Gobierno central, cuya última actualización ha sido el pasado 26 de febrero.

Csif exigió que todos los profesionales docentes sean vacunados, “sin ninguna exclusión", al considera que esta vacunación, como ocurre con otros colectivos de riesgo, es necesaria no solo para el profesorado y el alumnado, sino también para el conjunto de la sociedad de Castilla y León, dado que la mayoría de la ciudadanía forma parte, de una u otra forma de la comunidad escolar y, por lo tanto, existe el contacto y el riesgo de contagio de coronavirus.

El sindicato hizo hincapié en los maestros y profesores mayores de 55 años, al señalar que es uno de los grupos mayoritarios en la docencia, que además han demostrado su entrega y profesionalidad, y han contribuido a la "excelente" calidad educativa de Castilla y León, "de la que tanto presume la Junta de Castilla y León".

También, demandó certidumbres sobre la vacunación del profesorado de Formación Profesional o Enseñanzas de Régimen Especial, entre otros, ya que la útima actualización de la ‘Estrategia de vacunación frente al COVID-19 en España’ no les menciona explícitamente.

En cuanto a la decisión de no vacunar a las pesonas que el COVID, Csif apuntó que sería necesario tener la certeza de que el nivel de anticuerpos es el adecuado para adoptar esta medida. "No sería decente que se olvide a este grupo, y no haya una previsión para él, de cara a su inmunidad total”, concluyó.