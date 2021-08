Cristina Gutiérrez reaparecerá en el Artic X Prix de Extreme

Cristina Gutiérrez, ya recuperada, competirá en el Artic X Prix de Extreme E que se celebrará este fin de semana. Viene de ganar el Rally Kazajistán, donde sufrió una lesión en la espalda. La burgalesa competirá junto a Sébastien Loeb en la tercera edición de una carrera que se disputa en los baldíos helados de Kangerlussuaq, Groenlandia. El último semestre de este 2021 ha sido una gran aventura para la piloto local, alzándose con la victoria en la categoría T3 del Rally de Kazajistán y logrando así colocarse como cabeza de lista en la Copa del Mundo de Rallyes Cross Country de la FIA.

Llega a la cita con la meta de luchar por la victoria en su categoría. "Han sido muchas semanas de trabajo porque desde que me lesioné al día siguiente ya estaba pensando en poder estar en la siguiente prueba de Extreme E. Era mi objetivo principal y hablando con los médicos me dijeron que era un tiempo suficiente. Al coche de la Extreme E no me voy a subir hasta que llegue a Groenlandia. Siempre está la duda de ver cómo me voy a sentir. Estoy haciendo ejercicios que simulan un poco los golpes que te puedes encontrar y realmente me siento muy bien. Voy con ganas de luchar como siempre por ganar, por disfrutar y ver qué pasa. Si no estuviera al 100% preferiría decírselo al equipo y que optase por un reemplazo, pero en este caso creo que puedo dar el máximo”, afirma la piloto burgalesa.