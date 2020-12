La muerte del Chuspi en un incendio se cierra sin imputados

La investigación de la Policía Nacional sobre la muerte en un incendio de J.M.A.P., conocido como Chuspi, concluye que el fuego sí fue provocado pero no con el propósito de matar ni al hombre de 48 años que falleció ni a ninguno de los otros 4 inquilinos que se hallaban en el piso del número 24 de la calle Villalón (San Pedro de la Fuente). De hecho, el atestado se cierra sin imputados, tampoco como presuntos autores de un delito de homicidio por imprudencia.

Hay que recordar que el suceso tuvo lugar en torno a las 5 de la madrugada del 1 de octubre, cuando una llamada alertó al 112 de que un incendio devoraba una casa en la calle Villalón, donde un hombre asomado a una ventana gritaba para que lo salvaran, dado que las llamas lo habían atrapado. Fue rescatado, pero en el interior del piso -en concreto en el pasillo- los bomberos de Burgos encontraron el cuerpo sin vida del Chuspi.

La reconstrucción de lo ocurrido con anterioridad a la llegada de los servicios de emergencia resultaba clave para desenmarañar las circunstancias del fallecimiento y el posible establecimiento de responsabilidades penales. En esa noche se encontraban en el piso cinco personas, que tuvieron varias discusiones y peleas, tal como declararon los vecinos. No era la primera vez que prendían hogueras con la madera del parqué o de los marcos de las puertas tanto para calentarse como para cocinar, y esa noche también lo hicieron, pero de los testimonios recabados no se puede determinar quién fue. Lo que sí tuvieron claro los investigadores desde que se practicó la autopsia es no murió a consecuencia de una agresión anterior.

