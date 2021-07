Arde una nave y aperos agrícolas en San Llorente de la Vega

Ilusiones rotas y mucha inversión económica que se queda en el camino. Un incendio que se declaró pasadas la 01:00 horas de la noche del miércoles ha calcinado varios aperos agrícolas además de fardos de heno para alimentar al ganado al arden la nave de un joven agricultor y ganadero en la localidad de San Llorente de la Vega, perteneciente al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.

Al parecer, la causa del incendio pudo estar en la propia fermentación de la alfalfa que se guardaba en la instalación y que poco a poco fue provocando su calentamiento hasta incendiarse; también se barajaba, aunque parece menos probable, que la causa pueda estar en uno de los tractores. Según explicaba el dueño a uno de los bomberos, un tractor lo habían dejado por la noche porque tenía previsto salir a empacar hacia las 4 de la madrugada. El aviso al propietario de la nave lo dio un vecinos al ver llamas desde su vivienda. Cuando llegaron los primeros bomberos, los del parque voluntario de Castrojeriz, las llamas prácticamente habían devorado el tejado de la nave y casi toda la maquinaria, entre la que se encontraba seguro un tractor, aunque algunas fuentes apuntan hasta dos, una maquina de empacar, una manitou, un generador y otras herramientas, que no se pudo hacer nada por salvar.

El problema que se plantea, además en estos casos del heno, al igual que con la paja, es que no se puede echarse agua para apagar el fuego, sino que hay que dejar que se vaya consumiendo. El humo blanco que desprende esta hierba inundaba todo el interior de la nave. Lo que sí pudo hacerse es perimetrar la zona para evitar cualquier propagación del fuego y daños en los edificios colindantes.

En primer término, un tractor calcinado y al fondo el heno ardiendo. Como se ve, el tejado quedó completamente destruido. - Foto: B.P.S.

Junto a la nave quemada, los propietarios cuentan con un corral donde tenían algunas cabezas de ganado que se retiraron de esa zona, pero no hubo necesidad de sacar a otro grupo de vacas, unas 80 cabezas, que estaban en otra nave también en esa misma zona, pero que no se ha visto afectada y las vacas no presentaban ningún signo preocupante por la cercanía del humo.

Además de los bomberos de la localidad de Castrojeriz, también se desplazaron al lugar los del parque de Villadiego. Hacia las 10:00 horas se retiraban ambas dotaciones y se quedaban los bomberos voluntarios de Sedano que habían llegado hacia las 8 de la mañana y que a medio día permanecían de retén para controlar el fuego y estar pendiente para evitar ninguna sorpresa; de hecho, tuvieron que enfriar con las mangueras una pared junto a la nave de las vacas que desprendía mucho calor, manifestaba el jefe de este parque de Valle de Sedano.

Este añadía que esa situación de retén se iba a mantener y una vez que a primera hora de la tarde se retiraran ellos, la vigilancia la mantendría los bomberos voluntarios del parque de Santa María del Campo.