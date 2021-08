La tercera entrega de Tadeo Jones explorará el mundo egipcio

La tercera entrega de la saga cinematográfica protagonizada por Tadeo Jones, dirigida por el vallisoletano Enrique Gato, llegará a las salas comerciales españolas a finales del verano de 2022, cuando se cumplan justo tres años desde el inicio de su rodaje. La pandemia mundial no ha detenido el proceso creativo en torno a ‘Tadeo Jones 3. La maldición de la momia’, en el que actualmente ya trabajan más de un centenar de personas, siguiendo el calendario inicialmente previsto. “Como no hay necesidad de estar en el estudio de forma presencial, ahora mismo tenemos a gente trabajando por medio planeta. Aunque la mayoría está en España tenemos gente desde Canadá, Italia, Latinoamérica…”, señala el cineasta.

Según explica Gato en declaraciones a Ical, su relación con Tadeo “es el viaje de toda una vida”, que comenzó veinte años atrás y que por el momento le ha deparado tres Premios Goya e infinitas satisfacciones, como la de haber recaudado cerca de cien millones de euros en todo el mundo con las dos primeras entregas de la saga, todo un hito sin precedentes.

“Yo siempre digo que Tadeo es como mi hijo virtual. Tengo uno de carne y hueso y otro virtual que es Tadeo. Ha sido maravilloso poder pasar media vida ya pegado al personaje. Estoy muy contento de ver todo lo que ha crecido y lo que sigue creciendo, porque esta película es un paso enorme para él, más allá de lo que fueron las anteriores. Tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas con él. Cuando llevas tanto tiempo pegado a un proyecto, a veces te pesa, pero con este personaje no es el caso. Lo veo casi como un hijo y estoy encantado de seguir haciéndole crecer todo lo que haga falta”, explica.

El director señala que pese a la situación global, el calendario del proyecto sigue su curso: “Somos de los pocos afortunados que hemos podido seguir trabajando dentro del entretenimiento, porque por nuestra forma de trabajo todo lo hacemos delante de un ordenador y solo necesitamos una conexión a internet para poder trabajar. Cuando se declaró la pandemia pudimos mandar a todo el mundo para casa y armar todo el trabajo en remoto”.

En ese sentido, recalca que el plan de estreno en cines tampoco se ha modificado, y considera que “la sala de cine es algo que seguirá existiendo pase lo que pase con las plataformas”. “La duda que tiene todo el mundo es qué peso van a tener en lo que significa un estreno hoy en día. Ahora mismo todas las grandes distribuidoras tienen ya su plataforma, y si no la tienen les queda muy poquito para armarla. La duda que hay es cuál va a ser la estrategia de lanzamiento de las grandes distribuidoras, si van a seguir dejando un tiempo solo en salas, si harán lanzamientos en paralelo como Warner… Está cambiando todo mucho, pero desde luego nosotros contamos con la gran pantalla”, defiende.

Sobre la nueva entrega de Tadeo Jones, señala que la película explorará un terreno inédito hasta ahora en la saga, el mundo egipcio. “Los espectadores se encontrarán una película que crece a todos los niveles, es mucho más compleja, con muchos más elementos de aventuras, con muchas cosas que la gente todavía no ha visto en la saga. Queremos que nadie que vea la película salga con la sensación de haber visto lo mismo que en las anteriores. Es todo muy nuevo a todos los niveles. Yo creo que será con diferencia la aventura más divertida y la más interesante de todas”.

Así, el film profundizará más en los personajes que ya son conocidos de anteriores entregas, “y aparecen otros nuevos que son muy interesantes y que generan una sensación más grande al final para la película”. En cuanto al protagonista, aparecerá en registros que “no son los habituales del personaje”: “Le veremos madurar en ciertos sentidos, enfadado, con unos registros emocionales diferentes”, comenta. Para lograrlo han contado con un equipo de guionistas totalmente nuevo, en el que no está por primera vez Jordi Gasull, que ha buscado ofrecer “nuevos puntos de vista, nuevos ángulos, nuevas cosas que permitan esa sensación de un nuevo escalón para la saga”.

El productor de la saga, Nico Matji, que ha acompañado a Gato desde los primeros balbuceos de Tadeo en los cortometrajes, resumía en el foro de animación Cartoon Movie de Burdeos la trama de esta tercera entrega: “Tadeo descubre una momia egipcia en el Antiguo México y, cuando abre su sarcófago, ésta le suelta una maldición que convierte a su amiga Momia, al perro Jeff y al loro Belzoni en seres malditos. El protagonista deberá viajar por todo el mundo para salvar sus vidas. Promete más dosis de mala leche que las anteriores. Es un poco más adulta. Va fundamentalmente del deseo de ser reconocido. A Tadeo le gustaría mucho ser reconocido por sus colegas arqueólogos, pero por una causa u otra siempre la acaba liando”.

El Hub Audiovisual, una gran oportunidad

Precisamente Matji, como presidente de la federación de animación y efectos audiovisuales DIBOOS, es el representante del sector dentro del Plan ‘España Hub Audiovisual de Europa’, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en sociedad el pasado mes de marzo, donde anunció una inversión pública de 1.603 millones de euros para el período 2021-2025, con el objetivo de aumentar un 30 por ciento la producción audiovisual realizada en España, atraer inversión internacional y permitir al sector competir en los mercados de todo el mundo.

Al respecto, Gato confía en que tan ambicioso proyecto pueda convertir a España en motor del audiovisual europeo. “Por la parte que nos toca, la animación, estamos muy bien considerados ahí fuera. Empieza a haber ya muchas asociaciones entre compañías americanas y españolas porque saben que aquí desarrollamos animación de muy buen nivel. Cada vez hay más ojos sobre nosotros en ese sentido. Sin conocer los detalles del Hub, suena a que si engranamos bien las piezas, puede dar un empuje enorme al sector y nos permitirá consolidar a nivel industrial el mundo de la animación española”, apunta Gato.

En ese sentido, explica que “una de las escasas cosas buenas que nos deja” la súbita irrupción de la pandemia es que “nos ha demostrado a todos que no hace falta estar bajo un mismo techo para producir contenidos o para montones de industrias”. “Al final se va a poder deslocalizar mucho trabajo y, ¿por qué no va a estar en Castilla y León en el nuevo escenario de la producción audiovisual? Madrid y Barcelona siempre serán los núcleos más fuertes por pura estadística, porque es donde hay más gente, pero empieza a no ser un problema dónde se ubica el centro físico de trabajo. Es un momento fantástico para poder desubicar ya de los grandes centros de las ciudades cualquier tipo de empresa”, destaca.