Desmontando bulos (y alguna duda razonable) sobre la vacuna

1.-"Es imposible que esta vacuna sea segura. ¿Si normalmente tardan años en desarrollarse, cómo han podido hacerla en 11 meses?"

Por un lado, es necesario aplaudir la velocidad con la que los científicos mundiales han respondido y han sido capaces de encontrar una solución a esta pandemia. Por otro, hay que indicar que la tecnología y ciencia que hay detrás de la vacuna no se ha desarrollado en 11 meses sino en varios años. En 2005, la bioquímica Katalin Karikó, que actualmente trabaja en BioNtech, y el inmunólogo Drew Weissman publicaron, desde la Universidad de Pensilvania, que habían descubierto una manera de usar el ARN para desarrollar respuestas inmunes y producir vacunas. Posteriormente, trabajando con esa y otras ideas, se fundan en 2010 y 2013 las empresas que están actualmente desarrollando estas vacunas, Moderna y BioNTech. Es decir, esta tecnología tiene como mínimo 15 años. Es cierto que la pandemia ha precipitado los acontecimientos pero el hecho de tener esta tecnología ya desarrollada para otros usos ha permitido acelerar todos los procesos posteriores. Los ensayos clínicos en humanos empezaron ya en marzo de 2020, dando tiempo suficiente para obtener datos fiables de eficacia y seguridad. Todas las vacunas que están ahora mismo en uso cuentan con el visto bueno de las agencias de medicamentos y son seguras.

2.-"Soy joven y estoy sano, prefiero pasar la enfermedad. A los únicos a los que les supone un mayor beneficio/riesgo vacunarse es a los mayores y a la gente que tenga patologías de riesgo"

El virus SARS-CoV-2 es capaz de infectar y producir una enfermedad grave en personas jóvenes y aparentemente sanas, al igual que en gente que tenga patologías de riesgo, como ya hemos visto. Actualmente, se esta trabajando intensamente para saber qué factores determinan que se pase de una manera asintomática o grave pero todavía no los conocemos. Una vacuna simplemente es una forma de ‘entrenar' a tu sistema inmune para que responda de una manera adecuada y efectiva ante un patógeno, por lo tanto, el riesgo es mínimo y el beneficio inmenso, independientemente de a qué grupo de población pertenezcas. La vacunación, además, se hace de una manera controlada, mientras que si nos exponemos a pasar la infección de manera natural se haría de una manera no controlada y podría hacer que la covid se pueda complicar por otras infecciones o condiciones. Además de la protección individual directa, es necesario recordar que al vacunarte estás generando una protección social hacia el resto de los miembros de tu comunidad (familiares, amigos, vecinos) de una manera indirecta. Cuanto menos virus haya circulando más protegida estará la sociedad, incluidas aquellas personas que no pueden vacunarse por diferentes motivos o que están inmunodeprimidas.

3.-"Los fabricantes de vacunas no se hacen responsables de nada porque tienes que firmar un consentimiento previo. Si te da una reacción adversa nunca podrás reclamar".

Las vacunas, al igual que otros medicamentos, pueden generar efectos adversos, esto es indudable y a tener en cuenta, pero hay que saber que están controladas y respaldadas por las agencias de control de medicamentos tanto de la Unión Europea como de España. La mayor parte de las reacciones adversas descritas, hasta el momento, son leves. En la web de la Agencia Española del Medicamento se pueden consultar las más habituales. La firma del consentimiento previo es bastante habitual en muchísimos procedimientos médicos como las anestesias, intervenciones, pruebas, etc… dado que es imposible llegar a un riesgo 0, y es necesario que el sujeto que va a recibir el producto sea consciente de los, aunque escasos, riesgos posibles.

4.-"La técnica de ARN con la que está fabricada, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, es algo novedoso y puede alterarnos el genoma".

En absoluto. EL ARN se conoce desde la década de los años 20, y su estructura desde los 50. Severo Ochoa trabajaba con ARN y su premio Nobel (1959) está vinculado a la síntesis de esta macromolécula. Otros premios nobeles han estado unidos a diferentes características de esta molécula. La modificación de nuestro genoma por una vacuna basada en ARN es difícil, por no decir imposible, aunque es cierto que hay virus con genoma basado en ARN que se integran en nuestro genoma (el VIH, por ejemplo). Este evento requiere de una serie de pasos para los que se necesita una maquinaria específica. EL ARN de manera natural no puede integrarse en el genoma del ADN.

5.-"Se han saltado la fase de pruebas con animales, algo imprescindible en toda vacuna, y están experimentando directamente con humanos".

Esto es sencillamente falso, ya que las vacunas tanto de Moderna como la de BioNTech han sido probadas en animales (primates no humanos y ratones) y publicados sus resultados en diferentes medios en mayo y junio. Es verdad que se han solapado alguna de las fases dada la urgencia por la pandemia, pero las vacunas han cumplido con todos los controles habituales. Es necesario recordar también que los trabajos que han dado lugar a estas vacunas se iniciaron hace décadas y su eficacia y seguridad ha sido demostrada y comprobada.

6.-"Las personas que están tomando Sintrom no pueden vacunarse".

Me remito a la información publicada por el Ministerio de Sanidad: "Las personas en tratamiento crónico con anticoagulantes (como Sintrom y otros) que mantengan controlado y estable el indicador INR (Índice Internacional Normalizado), pueden recibir la vacunación intramuscular sin problema. En caso de duda debe consultar con el personal clínico responsable de su tratamiento".

7.-"Ha habido graves reacciones alérgicas tras vacunarse. Los alérgicos tampoco deberían hacerlo"

Es cierto que se han dado tres casos de reacciones alérgicas, pero ha sido en personas susceptibles de tener graves reacciones a otros agentes. De acuerdo con la información aportada por la Agencia Española del Medicamento y del propio Gobierno "la vacuna solo está contraindicada en personas que hayan presentado una reacción anafiláctica a una dosis previa de vacuna frente a la covid-19 o a alguno de los componentes de la vacuna que se pueden consultar en el prospecto". Estos compuestos son básicamente ARN con la información para producir la proteína viral que genera la respuesta inmune, lípidos para formar las partículas que transportan el ARN y sacarosa y sales. Cualquier otra persona debería vacunarse. Hay que indicar que en los ensayos previos ya se ha vacunado a miles de personas (20.000 con la vacuna de Pfizer y otros 20.000 que llevaban placebo) y se han estudiado los efectos adversos, siendo leves en su mayoría.

8.- "Para el 99% de la población esta enfermedad no es grave. Se ha orquestado un alarmismo global del que solo saldrán beneficiadas las grandes farmacéuticas por la compra multimillonaria de estas vacunas".

Los datos que cualquier persona puede comprobar en la web de la Organización Mundial de la Salud desmienten este supuesto alarmismo y se puede ver que la enfermedad es grave o muy grave en muchos sectores de la población (80 millones infectados y 1,7 fallecidos a día de hoy en el mundo). Hay que tener en cuenta que, incluso un 1% en España supondría que unas 46.000 personas van a padecer una enfermedad grave, que podría ser evitable si la vacuna funciona.

9.-"La cartilla de vacunación o el registro de pacientes no vacunados que quieren implantar los gobiernos es una forma de control de la población propia de regímenes autoritarios y dictaduras como la de China".

A día de hoy, todos los niños españoles tienen un registro y una cartilla de vacunación que está disponible en su historia clínica. La vacunación no es obligatoria pero es recomendable en determinados sectores como el sanitario, el educativo y otros. Yo creo que más que control de la población es un registro de salud pública y un poco de sentido común.

10.-"La vacuna contiene una enzima que puede provocar esterilidad o impotencia sexual en los hombres.

Los componentes de la vacuna y la tecnología que hay detrás de ellos han sido publicados y se pueden consultar en la pagina web de la Agencia Española del Medicamento y no hay ni rastro de supuestas enzimas.

11.-El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, afirmó en la misa del Corpus Christi, el pasado mes de junio, que la vacuna está hecha con células de fetos abortados. ¿Esto es cierto?

Esta afirmación no es cierta. Es un argumento habitualmente usado que mezcla mito y realidad. Los hechos son que para la fabricación de algunas vacunas virales (no la de la covid) y de otros fármacos sí se usan cultivos de células de origen humano. Existen multitud de líneas celulares humanas que se usan habitualmente como modelos de investigación. Estos modelos celulares sirven para estudiar compuestos, producir virus, ver la respuesta a fármacos, y un sinfín de aplicaciones más. Dos de estos modelos celulares, el WI-38 y el MRC-5, se remontan a los años 60 y se obtuvieron de tejidos pulmonares de dos fetos producto de abortos, efectuados de acuerdo con la legislación vigente de entonces. Algunas de estas líneas celulares, junto con otras, se usan para la producción de virus atenuados, pero no es el caso de la vacuna para el coronavirus, que se sepa. La Iglesia Católica, por su parte, ya ha emitido su opinión al respecto aceptando su uso y recomendando las vacunaciones en niños.

12.-El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, dijo que nos quieren controlar con la vacuna "con un chip sacado de todos nosotros". ¿Verdadero o falso?

El origen de este bulo viene de una conferencia del empresario nformático Bill Gates en la que dijo que la mayor amenaza de la humanidad eran las enfermedades emergentes y que sería necesario desarrollar vacunas y establecer certificados digitales para saber quién estaba vacunado y quién no. De ahí, se empezado a elucubrar toda una teoría conspiranoica que el propio Bill Gates ha desmentido varias veces.