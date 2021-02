Félix Sancho: "Mi intención es ayudar al Algeciras"

Félix Sancho, presidente del San Pablo Burgos, ha entrado en la estructura del Algeciras, club de fútbol que milita en Segunda División B. El empresario burgalés tiene numerosos negocios en la costa malagueña y gaditana y tras varias reuniones con empresarios de la zona entró en contacto con el presidente del equipo andaluz, Nicolás Andión. De esta relación surgió la opción de una colaboración que se ha traducido en un préstamo por parte de Sancho para ayudar al club gaditano a hacer frente a los gastos de esta temporada. El Algecirás acometerá en las próximas semanas su conversión e SAD y el máximo dirigente del San Pablo podría ser una de las opciones para entrar en el nuevo accionariado.

«En la Costa del Sol tengo negocios, Manilva es una localidad que está cerca de Algeciras, donde tenemos una promoción de 75 viviendas, y lo lógico es colaborar con las entidades de allí. Conocí al presidente del Algeciras, hablé con él, me dijo que Salva (Ballesta) estaba de entrenador, siempre me ha gustado. Me contó el proyecto, que se tenían que transformar en SAD, me preguntó cómo lo estábamos haciendo nosotros en Burgos sin público. Fui cogiendo amistad con él, me preguntó si le ayudaría económicamente porque este año les va muy bien deportivamente; me dijo que luego llegaría la conversión en SAD, y le dije que sí, con un préstamos para acabar la temporada porque andaban justos de presupuesto ya que no tienen ingresos de público, como los demás», explicó a Diario de Burgos el propio Sancho.

Sobre su entrada como máximo accionista en el club gaditano ha sido más cauto: «Eso es muy relativo porque lo tiene que aprobar la asamblea de socios, que tienen que ver si cubren el capital social. Ya veremos, mi intención es ayudar al Algeciras, no hay otra cosa. Por amistad con el presidente. De momento no me lo he planeado porque no puede ser. Si yo les presto un dinero y no me lo devuelven, el préstamo se puede convertir en acciones. Si se aprueba la conversión, yo estoy en el último escalón», ya reconocido Sancho.