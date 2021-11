Las reservas de Navidad se disparan y diciembre, casi lleno

Hace ahora un año los teléfonos no sonaban. La hostelería estaba cerrada y no pudo reabrir las terrazas hasta el 10 diciembre. Todo lo contrario a lo que está sucediendo hoy en día, cuando bares y sobre todo restaurantes no paran de recibir llamadas para reservar mesa en Navidad. Las cenas o comidas de empresa, amigos y familiares se han disparado después de que en 2020 pasaran desapercibidas por las restricciones de la crisis sanitaria.

En vista de las previsiones y del ritmo de trabajo actual, los empresarios muestran su optimismo de cara a una de las campañas más importantes para el sector. Tal es así, que el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Fernando de la Varga, asegura que la ocupación de los comedores alcanza ya el 80%, y se espera llegar al 90% durante los fines de semana más fuertes, los dos siguientes al puente de la Constitución.

No obstante, precisa que el incremento de la actividad ya empieza a notarse dado que hay quien ha preferido adelantar esos eventos para evitar las masificación de días clave.

