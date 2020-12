Cae la partida de inversiones para ganar 700.000 € en ayudas

El borrador de presupuestos elaborado por la edil de Hacienda del Ayuntamiento de Aranda, Elia Salinero (Cs), contempla para el año 2021 un incremento significativo del capítulo de transferencias corrientes, ubicado en la columna de gastos, con el fin de atender a las necesidades derivadas de la crisis provocada por el coronavirus en forma de distintas ayudas para colectivos y particulares. Por el momento, y a falta de los cambios que se puedan producir tras las negociaciones con los distintos grupos municipales, esta partida va a sufrir un incremento de 700.000 euros, de los que 400.000 serán para los Arandabonos y los otros 300.000 euros se destinarán a ayudas de emergencia social. A estas cuantías habrá que sumar la cantidad que al final se determine para ayudas a la hostelería, comercio, pymes y particulares, que aún está por concretar como apunta Salinero.

«El presupuesto, a día de hoy, con los impuestos que cobra el Ayuntamiento y las transferencias corrientes del Estado, ronda los 29.985.000 euros, de los que en gasto corriente se contempla 29.277.000 euros», especifica la edil de Hacienda, por lo que para inversiones solo quedarían 400.000 euros. En la comparativa con el presupuesto ahora en vigor, el prorrogado de 2019, el montante total del presupuesto rozaba por poco los 31 millones, de los que la partida de inversiones reales ascendía a más de tres millones de euros.

Estas primeras cuentas ya están en manos de los distintos grupos municipales para su estudio y posterior negociación, para lo que Salinero espera poder iniciar una ronda de encuentros la próxima semana. Aclara la edil de Hacienda que a la cifra global del presupuesto para 2021 faltan por añadir las subvenciones que procedan de las administraciones superiores como el Gobierno central o la Junta de Castilla y León y no cierra la puerta a que se plantee la solicitud de un préstamo para afrontar inversiones. «Antes no podíamos pedir préstamo porque solo nos dejaban pedir la cantidad que amortizábamos, y como tenemos poco préstamo amortizábamos muy poco, pero este año se nos da la posibilidad al haber suspendido la regla de límite de gastos de poder hacer un préstamo a mayores para acometer inversiones, cosa que antes no podíamos», explica la edil.

La necesidad de aprobar unas cuentas municipales actualizadas la justifica la responsable de Hacienda en la urgencia de poder responder a los problemas económicos que está dejando la pandemia. «Si no está recogido en el presupuesto, hay ciertas cosas que tendríamos que esperar a remanentes porque no están en el presupuesto de 2019, porque obviamente ha cambiado tanto la situación que habría que hacer múltiples modificaciones», especifica Elia Salinero, en referencia directa a las líneas de ayudas al tejido económico.

El capítulo de gasto corriente sufre un ligero incremento porque «hemos actualizados al alza en personal, lo que marcan los PGE que es el 0,9%, y la compra de bienes hay que actualizarlo a los contratos vigentes, pero la cantidad que más ha subido ha sido el capítulo 4, que son las transferencias corrientes a colectivos e instituciones que, obviamente, si hemos aumentado las ayudas de emergencia social, los Arandabonos, las ayudas al comercio y hostelería es lo que sube», insiste la concejala.