Amplio dispositivo policial contra el Curpillos alternativo

Una cosa es que no haya misa, ni procesión en las Huelgas ni jira El Parral y otra muy distinta que los burgaleses no tengan ganas de jarana el próximo viernes, festividad de El Curpillos, jornada en la que, además, va hacer muy bueno. De ahí que en el Ayuntamiento estén preocupados por que no se celebren fiestas alternativas ni en el entorno del parque burgalés ni en otras ubicaciones de la ciudad. De modo que la Concejalía de Seguridad Ciudadana, en colaboración con la Comisaría, han diseñado ya un dispositivo especial para evitar celebraciones con importantes aglomeraciones de personas, que no están permitidas por la Junta de Castilla y León en este nivel 2 en que se halla la provincia.

Si un fin de semana al uso los botellones son frecuentes en no pocas ubicaciones de la capital -entre ellas el Castillo o Fuente Prior- para el Curpillos el riesgo de que se multipliquen es más que evidente. Así que la Policía Local va a poner en marcha un operativo en el que participarán 16 agentes en total, que se ocuparán sobre todo de patrullar por los aledaños de El Parral, donde pueden producirse las mayores concentraciones de burgaleses, explicó la concejala Blanca Carpintero. En todo caso, las entradas al parque serán valladas desde el día antes con el fin de evitar el paso de personas. La presencia de los policías el mismo día 11 será por tanto disuasoria.

