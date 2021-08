La Consejera de Ceuta rechaza enviar menores a la Península

La Consejera de Presidencia de Ceuta, María Isabel Deu del Olmo, ha cuestionado este jueves el traslado a la Península de los menores migrantes llegados a la Ciudad Autónoma. "Ceuta no es un problema y no vamos a trasladar más problemas a otras comunidades autónomas", ha indicado la consejera ceutí.

En una entrevista en RNE, Deu del Olmo ha reconocido la colaboración de los diferentes gobiernos autonómicos "desde el primer día" y ha recordado, en este sentido, que ya han sido trasladados 200 menores a otras regiones "a través de un trabajo" del Ministerio de Derechos Sociales.

Por ello, la titular de Presidencia de Ceuta considera que "las comunidades han hecho su parte, han hecho sacrificios y esfuerzos para trabajar con Ceuta y acoger a parte de los menores".

En cuanto a la repatriación de los niños a Marruecos, la consejera ceutí ha admitido la imposibilidad de aplicar el acuerdo de 2007 firmado con Rabat ante la resolución judicial y ha garantizado que el envío de los migrantes a su país se realizará con todas la garantías.

"El acuerdo marco no es el instrumento jurídico para hacer el retorno de los menores; entendíamos que lo podíamos aplicar porque el legislador en el Reglamento de la ley de Extranjería no previó una entrada masiva como la del 16 y 17 de mayo", ha justificado la dirigente política ceutí.

Ha rechazado asimismo las críticas de las ONG por falta de un tratamiento individualizado de los menores. "Pensamos que (el acuerdo marco) era un instrumento ordenado y que cumplía todos los requisitos para este retorno, ahora hace falta una evaluación mas estricta y presencia del ministerio fiscal", ha reconocido Deu del Olmo, quien ha garantizado la puesta a disposición de los recursos necesarios para la tramitación de los expedientes.

No ha precisado, no obstante, cuándo se pueden reiniciar las repatriaciones de los menores. "No lo sabemos pero lo antes posible para no provocar daños irreparables en los menores", ha afirmado.

Dificultades en la escolarización

De cara al inicio del curso escolar, ha reconocido las dificultades de escolarización de los pequeños "que no tienen arraigo en la ciudad y que no conocen el idioma". "Estamos hablando de muchos niños que decían (en mayo) que querían volver a su país para hacer los exámenes y que llegaron a Ceuta manipulados y engañados, unos porque se iban de campamentos y otros porque iban a ver a figura del fútbol, y es una pena que no puedan ser escolarizados (en Marruecos)", ha comentado.

Deu del Olmo ha explicado que compete al Ministerio de Educación realizar un diagnóstico de la situación para llevar a cabo la atención educativa de los menores una vez que se inicie el periodo lectivo.

Respecto a los menores que no quieren volver a Marruecos, ha apuntado la necesidad de conocer los motivos por los que se niegan a retornar y también a ser acogidos en Ceuta. "Es difícil saber por qué no quieren volver, ni estar aquí", ha reconocido.