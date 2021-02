Scariolo hace historia

El seleccionador español de baloncesto y técnico asistente de los Toronto Raptors, Sergio Scariolo, dirigió ayer su primer partido como entrenador jefe en la NBA en la victoria de la franquicia canadiense ante los Houston Rockets (122-111).

Las bajas en el cuerpo técnico por el protocolo anti-COVID, entre ellas la del técnico Nick Nurse, permitieron que el preparador italiano pudiera estrenarse como primer entrenador. «Hemos tenido que reajustar tareas y horarios sobre la marcha, pero los jugadores han hecho un gran trabajo. Los que no estaban hoy han hecho una gran labor de preparación del partido. Siempre hemos tenido a Nurse ahí, hemos hecho un Zoom. Esto es un trabajo de equipo y esa es la filosofía de Nurse. Me he sentido muy cómodo. El choque no ha sido fácil, pero al final ha sido un buen resultado para nosotros», declaró.

A pesar del hecho, Scariolo, que llegó a la franquicia en la temporada 2018/2019, aseguró que no ha vivido el choque de manera «diferente». «Había algunos detalles, pero tampoco de peso como para hacerlo tan diferente a lo que ya estás acostumbrado. Ya estábamos preparados. Todos han hecho su contribución y eso es lo que necesita un deporte de equipo como el baloncesto», subrayó.

El campeón del mundo regresó al equipo tras afrontar la última ‘ventana’ de clasificación para el Eurobasket 2022 con España. «Volví el lunes y me sometí a un test al momento. Hice la cuarentena, me hicieron las pruebas y viajé a Miami por mi cuenta. Ayer tuvimos esta situación al final de la tarde. Recibí unos mensajes y supe que las cosas serían diferentes. Tocaba reasignar tareas y repartir responsabilidades. Tuvimos una reunión todos los entrenadores de forma virtual».