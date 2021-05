"Hemos logrado el ascenso en un encuentro muy emotivo"

El entrenador del Burgos CF, comparecía ante los medios al término del partido y no podía ocultar su satisfacción por el éxito conseguido. "La alegría es tan inmensa que no tienes tiempo de pensar en nada. Simplemente te abrazas con la gente, te estrujas, celebras, saltas, ríes, la alegría habitual. Estamos muy contentos porque es muy difícil lograr un ascenso a Segunda A, y lo hemos conseguido con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y en un encuentro trementamente igualado y muy emotivo", apuntaba el técnico madrileño. El héroe de la noche, y de la temporada, ha sido Saúl Berjón, que rubrica con su gol una excelente campaña. En sus declaraciones tras el partido ante los medios ha señalado que "es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Aunque jugué años en Primera y muchos en Segunda, pero no sabía lo que era celebrar una victoria de este tipo. Estoy muy contento porque el trabajo del equipo durante todo el año lo merecía. Y sobre todo por la afición, que es muy parecida a la de mi club, el Real Oviedo, que es muy sufridora. Conseguimos ascender y que esto no pare, a seguir y a disfrutar. A ser felices que esto no pasa mucho".

El entrenador burgalés, manteado por sus jugadores. - Foto: Jesús Matías