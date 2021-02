Una de cada cuatro empresas sigue aún con un ERTE activo

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ha presentado este martes su Índice de Confianza Empresarial correspondiente al segundo trimestre del 2020. El documento, como no podría ser de otra forma, está marcado por la incidencia de la pandemia y de la segunda ola de contagios, que en Burgos fue especialmente destacable. En el plano económico, desde FAE apuntan que una de cada cuatro compañías encuestadas admite seguir teniendo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en activo, aunque la práctica mayoría de las que no tienen un ERTE no se plantea aplicarlo «en fechas próximas».

Al margen de los citados ERTE, la pandemia ha provocado que una de cada tres mercantiles haya tenido que recurrir a los despidos para sobrellevar los vaivenes de la economía durante el pasado año. En términos generales, desde FAE apuntan que «ha habido nulo crecimiento de empleo», aunque destacan que en la recta final del año han denotado «cierta mejoría».

No obstante, el 25% de las cerca de 250 empresas encuestadas (de todos los sectores) prevé continuar con la reducción de empleo durante el 2021. Para paliar estas medidas, la secretaria general de FAE, Emiliana Molero, ha insistido en una bajada de impuestos para «ayudar» a los empresarios y ha insistido en la vital importancia que tiene el proceso de vacunación para recobrar, lo antes posible, esa ansiada normalidad.