Fernández cree que la sociedad pide la dimisión de Mañueco

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, consideró hoy que el “amplio” rechazo de diversos sectores de la sociedad civil como asociaciones y colectivos de la hostelería es “suficientemente grave”, lo que debe hacer reflexionar al presidente y vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, a presentar su dimisión. “Es una señal de que algo no funciona en la Comunidad y la situación del señor Mañueco comienza a ser insostenible”, sentenció.

Durante una comparecencia ante los medios para presentar una proposición no de ley (PNL) sobre el blindaje de la sanidad pública, que irá al Pleno de las Cortes de la próxima semana, Fernández aseguró que ambos dirigentes de la Junta cometen un “error” atrincherándose en el Colegio de la Asunción (sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico) y no presentando su dimisión, además de no haber pedido perdón por la “calamitosa” gestión de la pandemia del COVID.

El líder de la formación morada señaló, según declaraciones recogidas por la Agencia Icla, que el presidente y el vicepresidente de la Junta no solo tienen el rechazo de los grupos de la oposición sino también de colectivos de la sociedad como los hosteleros, que además que les han nombrado personas non gratas.”Es una situación que les debería llevar a una honda y profunda reflexión”, sentenció.