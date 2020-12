Lo extraordinario de una furgoneta

Hace un par de semanas la presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT), Rosario Pérez Pardo, comunicó a los concejales que no habría reunión del organismo porque no había temas que tratar. Hace un par de días, sin embargo, ha necesitado convocar un consejo extraordinario por su carácter de urgencia para aprobar una «propuesta de adjudicación», es decir, para decidir si los consejeros están de acuerdo en la adquisición de una furgoneta para el IMCT.

El vehículo eco híbrido cuesta 27.000 euros y la urgencia de aprobarlo se debe a que ese dinero está dentro de la modificación presupuestaria prevista para este año y que ha de adjudicarse dentro del ejercicio. Sin embargo, llevar ese tema como único punto del día supone incrementar en más de 1.700 euros el coste de la furgoneta, porque esa es la cantidad que cobrarán los concejales por invertir una hora y diez minutos en debatir sobre su idoneidad.

Es verdad que no quedaban muchos días hábiles de aquí a que finalice el año, pero a nadie se le escapa que el Instituto Municipal de Cultura tiene demasiados temas pendientes como para haber convocado con tiempo una reunión ordinaria. De hecho la presidenta ya les ha comunicado que esta semana que viene habrá consejo con «una larga lista de temas a tratar».

En el último, además de la extraordinaria furgoneta, un tema muy cultural por otra parte, se podría haber previsto llevar a consejo ordinario cuestiones sin resolver como, por ejemplo, la constitución del consejo asesor de cultura que sigue sin convocarse, la contratación de personal para aligerar la asfixiante carga de trabajo de los técnicos y la sustitución de empleados que se jubilan como ocurre con uno de los ordenanzas del Teatro Clunia, informar sobre planteamientos novedosos en materia de programación cultural (se pueden hacer cosas nuevas incluso en pandemias), comunicar si finalmente la Junta permite la visita de los Reyes Magos a tres polideportivos de la ciudad y cómo se organizará la seguridad y el acceso al evento. O uno de los temas que se planteó pero no se pudo abordar por no estar en el orden del día de la urgencia: el cambio de fechas y partidas de las convocatorias para proyectos culturales y de creación artística prometidas durante el confinamiento, así como ayudas a los coros, para que se puedan resolver en 2021, porque este año ya no se llega.

Por cierto, la furgoneta se aprobó con los votos en contra de PP y Vox, no por el vehículo en cuestión sino por la fórmula presentada para la adquisición.

El IMC, de todas formas, tampoco es el único organismo con estas prácticas: el consejo de Promueve ha convocado una reunión extraordinaria para este lunes con el balance de 2020 como único punto del día.