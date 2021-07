VRAC, El Salvador y UBU Bajo Cero, juntos en Europa

La franquicia independiente denominada Castilla y León Iberians, y que está formada por los tres clubes de Castilla y León que militan en la División de Honor de rugby -VRAC Quesos Entrepinares, Silverstorm El Salvador y Universidad de Burgos Bajo Cero- representará a España en la competición de nueva creación Rugby Europe Super Cup.

Tal y como ha advertido el presidente del VRAC, José María Valentín-Gamazo durante la presentación de este proyecto, "no es una franquicia cerrada, sino que está abierta a la participación de más equipos de la Comunidad, ya que hay cuatro años para desarrollarlo y potenciarlo".

Por el momento, en esta temporada, el Castilla y León Iberians, que contará con un cuerpo técnico, médico y patrocinadores independientes de los clubes, se enfrentará a The Brussels Devils (Bélgica), The Delta (Países Bajos) y The Lusitanos (Portugal) en la primera fase de grupos, que comenzará el 18-19 de septiembre.

Los presidentes de El Salvador, VRAC y UBU Bajo Cero han presentado este miércoles este proyecto conjunto entre los tres clubes castellanoleoneses de la máxima categoría. - Foto: @ferugby

Tal y como ha explicado el presidente de El Salvador, Rian Butcher "habrá tres partidos de ida y otros tres de vuelta, que se disputarán en los campos de Pepe Rojo de Valladolid, ya que son las instalaciones aprobadas por Rugby Europe, y el objetivo es llenarlo de aficionados".

Según Valentín-Gamazo, "los tres clubes vimos clara esta oportunidad desde el inicio, porque supone una iniciativa estratégica para el rugby de Castilla y León, para que siga siendo un referente nacional y también europeo y para favorecer el desarrollo del deporte".

Tras varios meses de trabajo, se presentó esta candidatura conjunta entre VRAC Quesos Entrepinares, Silverstorm El Salvador y Universidad de Burgos Bajo Cero que ha sido aceptada por Rugby Europe "hace un mes", una vez se aseguraron de que cumplían con todos los requisitos exigidos.

Entre otros, además de mirar el nivel competitivo y deportivo, se ha tenido en cuenta la capacidad para ejecutar el proyecto, la cultura del deporte en la localidad, las instalaciones -que requerirán de una pequeña mejora- o el estado financiero de los clubes implicados.

Así, se pone en marcha Castilla y León Iberians, que deberá estar formado por 35 jugadores, 25 de los cuales deben ser nacionales y, de estos, diez han de pertenecer a la categoría sub-23 "lo cual es fundamental para el progreso de este deporte y es una estrategia que ya seguimos los tres clubes", ha advertido Valentín-Gamazo.

Es la única franquicia independiente de las que forman parte de la Rugby Europe Super Cup, ya que el resto son franquicias federativas. En este primer ejercicio, habrá ocho equipos, repartidos en Este -al que pertenece Castilla y León- y Oeste, en el que jugarán dos equipos de Rusia (Enisey-STM y Lokomotiv Penza), uno de Israel (The Tel-Aviv Heat) y otro de Georgia (The Black Lion).

Las seis rondas correspondientes a la fase de grupos se disputarán la segunda quincena de septiembre y octubre y la primera de diciembre, tras la que se clasificarán para semifinales los dos mejores equipos de cada conferencia, que jugarán en abril de 2022 en el campo de los mejores clasificados de cada grupo, mientras que la final tendrá lugar en mayo, en el campo del equipo mejor clasificado en la fase de grupos.

El presidente del UBU Bajo Cero, Iñaki Sicilia, considera que este proyecto "dinamizará el crecimiento de cada club y potenciará el rugby de Castilla y León en España y Europa, al tiempo que servirá como referente para otros equipos españoles que quieran formar parte de la competición en el futuro, puesto que esta se ampliará a 16 equipos".

En julio confían en "dejar cerrada" la composición del cuerpo técnico para poder iniciar la pretemporada a primeros de agosto", y los clubes deberán hacer un esfuerzo extra para reforzar sus plantillas, teniendo en cuenta esta participación europea, y la exigencia que supondrá.