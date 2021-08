Piden colaboración para frenar el vandalismo en Villanueva

El alcalde de Villanueva de Gumiel, Felipe Nebreda, se hace eco del hartazgo de sus vecinos por los actos vandálicos que se vienen registrando en las últimas jornadas. «Creía que íbamos a tener un verano tranquilo, craso error, primero unos vándalos nos tiraron la fuente del pilón, luego otros rompieron las farolas del parque, otros las canastas de baloncesto, otros rompieron tiestos y plantas, otros durante varios días cruzan los contenedores de basura en medio de la calle» va enumerando el primer edil en un escrito que ha compartido con sus vecinos en un grupo que comparten en redes sociales.

Los destrozos no paran y en las últimas jornadas «han roto dos farolas en la zona de Ricaposada, además de romper el tejado de la nave de la cooperativa usando piedras de tamaño considerable», completa Nebreda, que no está de acuerdo con aquellos que consideran «picias» estos sucesos que él encuadra en la categoría de «actos vandálicos».

En el mensaje, el alcalde villanovense da a entender que hay una sospecha bien fundada sobre la autoría de estos hechos. «Donde he puesto otros, perfectamente podría poner ‘los mismos’», asegura, porque «la disculpa perfecta es decir que estos actos se hacen cuando vienen los de fuera, para mí no hay ninguno de fuera, si vienen al pueblo es por qué se sienten a gusto y quieren al pueblo, pero si esto es así, qué poca personalidad y qué monigotes son estos del pueblo que les permiten y colaboran en romper nuestro patrimonio, nuestras cosas, que ha costado hacerlas y que el dinero que hay que emplear en restaurarlo no se puede emplear en hacer más...», lamenta en este mensaje apelando a la complicidad de sus vecinos.

Después de los lamentos, Nebreda se dirige «a todo aquel que quiera aportar alguna idea (en privado)» especifica, poniendo el acento en pedir «a los padres de estos impresentables, que paren ya de justificar a sus hijos», denunciando que «algunos hasta les motivan, ‘todos hemos hecho picias, así que adelante, hijo tienes vía libre’».

Con el único objetivo de «defender nuestro patrimonio y la tranquilidad de los vecinos», Felipe Nebreda avisa que «la única manera de hacer entrar en razón a los hijos es tocando el bolsillo de los padres», por lo que expresa una postura clara: «Me comprometo a hacer pagar a aquella persona que se la pille, por cada uno de los destrozos que se hayan hecho, llegando a donde se tenga que llegar», ratifica con severidad. Consciente de que son medidas drásticas, recalca el alcalde villanovense que «jamás creí tener que llegar a poner esto» «pero creo que es la única manera de hacer llegar a algunos oídos el malestar de todo el pueblo, claro está, menos el de los que lo hacen y el de los que lo consienten».