Las tasas universitarias bajarán un 2,6%, unos 40€ al año

Las tasas de primera matrícula de grado universitario para el próximo curso bajarán un 2,68 por ciento hasta situarse niveles del año 2011, y que se suma a la rebaja de los precios de más del 25 por ciento en los últimos años, con el objetivo de situarse en la media de las comunidades autónomas. Esto supone que un alumno de Medicina o Veterinaria se ahorrará 37 euros, que sumados a las rebajas de los cursos anteriores, llega a 350 euros. Por otra parte, la mayor rebaja aprobada ayer por la Junta se producirá en los másteres, que oscilará entre el 27,8 por ciento en el caso de los habilitantes y del 18,1 por ciento en los no habilitantes, respecto a los precios vigentes. La consejera de Educación, RocíoLucas, que compareció tras el Consejo de Gobierno, puso el ejemplo del impacto económico para la familia de un alumno que curse un máster habilitante (por ejemplo, el que deben hacer los docentes para dar clases) y que el próximo curso pagará 484 euros menos que en el actual. En el caso de los másteres no habilitantes, el descenso medio será de 430 euros por estudiante.

La titular educativa apuntó que el coste anual de esta medida se estima, para el curso 2021-2022, en tres millones de euros, que alcanzan los 17,6 millones al sumar la reducción del 25 por ciento en los últimos años. Un dinero que la Junta deberá abonar a las universidades en concepto de compensación del descenso de las tasas. Este esfuerzo, en su opinión, busca contribuir a fijar el talento joven en la Comunidad y ofrecer una opción «atractiva» para que los estudiantes elijan las universidades de Castilla y León, como paso previo al inicio de su carrera profesional. Además, expuso que se trata de ir sumando apoyos para garantizar la mayor equidad posible en el sistema educativo.

El decreto aprobado por la Junta recoge por primera vez la reducción de los precios de los másteres universitarios, tanto en el caso de los habilitantes como de los no, para adecuarlos a la media nacional del curso 2020-2021. Una decisión que supone, por un lado la disminución de las primeras matrículas de máster habilitante un 27,8 por ciento respecto a los precios vigentes en Castilla y León en el curso actual; y, por otro, de un 18,1 por ciento en el caso de los no habilitantes (los que no son imprescindibles para el ejercicio de la profesión).

Lucas subrayó, según recogió la Agencia Ical, que la Junta no solo cumple con los compromisos adquiridos sino que lo hace antes del tiempo, y recordó que el acuerdo del Consejo General de Política Universitaria daba de plazo hasta el 2022-2023 y Castilla y León se ha adelantado un año.

Alumnos por aula

Preguntada por la posibilidad de aprovechar la actual situación para reducir, de manera definitiva, las ratios de alumnos en los centros educativos por profesor y aula, la consejera apostó por ir «curso a curso». En este sentido, aseguró que la prioridad de la Junta para el próximo curso es que sea igual que el seguro que el de 2020-2021, lo que supondrá un esfuerzo presupuestario que asumirá la Junta. En este sentido, aprovechó la ocasión para reiterar la petición al Gobierno central para que aporte algo de financiación a través de los fondos europeos.