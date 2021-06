Pacheta promete "valentía y entrega" para subir al Pucela

José Rojo Martín, 'Pacheta', ha prometido "valentía y entrega" en el Real Valladolid para cumplir el objetivo del ascenso. El entrenador de Salas de los Infantes llega al club blanquivioleta cargado de "fuerza, ilusión y compromiso", que plasmará en el trabajo del día a día con los jugadores.

El técnico burgalés ha desprendido motivación durante su presentación y "muchas ganas" de ponerse al frente del banquillo pucelano porque considera que "hay un proyecto ambicioso, con atractivas previsiones de futuro, con una importante inversión y grandes infraestructuras".

Para el Real Valladolid, 'Pacheta' ha sido su "primera opción", tal y como ha desvelado el director deportivo, Fran Sánchez, mientras que el entrenador burgalés considera que "se han alineado todos los astros" para que tomara las riendas de la entidad dirigida por Ronaldo, con quien estará este viernes. De hecho, dejó el Huesca, club hacia el que ha tenido palabras de agradecimiento y ha asegurado que "siempre estará en su corazón", porque tenía "dos opciones claras para entrenar a equipos de Primera" pero, finalmente "no cuajaron" y tuvo la "sensación" de que en el conjunto pucelano "se juntaba" todo lo que quería.

"Me enamoró la primera conversación con Matthieu Fenaert, consejero delegado del club, que es una entidad estable, organizada, que me ofreció dos años de contrato, lo que implica que confían en mí, que soy de aquí al lado y conozco bien Valladolid y me siento muy feliz", ha precisado.

Pacheta tiene claro que la meta es el ascenso, pero ha aclarado que, de esta, solo hablaría hoy "porque lo más importante es centrarse en el día a día, en trabajar con cariño y contundencia, con responsabilidad y disfrute, con honestidad, empuje y esfuerzo", que son los principios morales que marcan su vida.

Según ha desvelado el preparador salense "se va a ver un Real Valladolid valiente, un equipo agresivo, que va a jugar bien", ya que no le gusta "especular", "ni entregar el balón, ni metros" y ha admitido que no cuenta con un dibujo táctico "ya que este dependerá de quién ande bien".

Actualmente, Pacheta cuenta con 39 jugadores y considera que "hay muchos y buenos" a los que va a "sacar rendimiento" y a los que exigirá "que si se quedan aquí, lo hagan con todas las consecuencias, sabiendo que el Real Valladolid está por encima de todo y de todos por lo que, "el que tenga dudas, es mejor que se vaya", ha dicho.

"Capacitado y preparado". "Me siento capacitado y preparado para sacar este proyecto tan potente adelante y aunque he firmado por dos años espero estar diez", ha matizado, al tiempo que ha advertido a la afición de que "no va a ser fácil lograr el ascenso, y habrá momentos duros, que es en los que hay que estar más unidos, para seguir el camino".

Pacheta ha querido transmitir a los seguidores blanquivioletas un mensaje de optimismo y les ha invitado a que "vayan al estadio", porque "se van a sentir orgullosos de su equipo" desde el primer minuto. En este sentido, ha previsto el inicio de pretemporada para el 5 de julio, con las correspondientes pruebas médicas, para empezar los entrenamientos el día 7.

Al respecto, ha comentado que es un "obseso" de la preparación física y de lograr que los jugadores tengan "la cabeza limpia" para que estén centrados en el trabajo diario, que planteará con el reto de "ganar todo" desde el primer día, incluso los partidos de pretemporada.

Su idea es la de realizar dicha pretemporada en Valladolid, porque "hay buen clima y grandes instalaciones" y además no es partidario de las concentraciones, aunque está "abierto a modificaciones", si así lo consideran directiva y estamento deportivo.