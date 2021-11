Un mes capital para el Mirandés

El Mirandés atraviesa un momento decisivo de la temporada, con los puestos de descenso al acecho después de una mala racha de resultados. Hasta el momento, los rojillos han estado siempre fuera de la zona de peligro, aunque ahora afronta los cuatro partidos que restan para el final de la primera vuelta de campeonato, con la urgencia se sumar. En ellos, los jabatos pueden iniciar varios caminos en función de cómo se desarrollen los encuentros antes de que la Liga pare en fechas navideñas.

Los últimos marcadores y las sensaciones que transmite el equipo no hacen que las dudas que rodean al bloque se disipen. La figura del entrenador está en cuestión por la afición, aunque dentro de la entidad rojilla cierran filas en torno a su figura. Todo puede cambiar en función de los resultados, antes de que llegue la apertura del mercado invernal, donde el Mirandés espera fichar en varias posiciones para reforzar la plantilla y tratar de revertir la situación.

Sin embargo, la primera duda que está sobre la mesa es si Lolo Escobar llegará a esa ventana de incorporaciones como técnico de Anduva. El último punto ante el Fuenlabrada rompe una racha de dos derrotas consecutivas, aunque no remontar a pesar de jugar con uno más sobre una hora de juego en el Fernando Torres evidenció que el equipo no atraviesa su mejor momento.

En el fútbol el partido más importante siempre es el siguiente, como reza el cuaderno de tópicos de todo entrenador, pero en esta ocasión el duelo ante el Oviedo del próximo viernes puede servir de mucho. Los asturianos están en una parte más tranquila de la clasificación, aunque solo están separados por cinco puntos con los rojillos.

Una victoria amansaría las aguas en Anduva, pero una derrota dejaría tocado a Escobar. Además, tras el encuentro ante los de El Principado tocaría el hueso más duro de roer en esta recta final de la primera vuelta: la Ponferradina.

Los de El Bierzo son el único equipo de play off contra el que no se han enfrentado los jabatos y hasta la fecha el conjunto de Bolo ha demostrado gran solidez, sobre todo en El Toralín, donde solo ha perdido un encuentro, y donde los rojillos no suelen hacer grandes encuentros.

Tras esta visita, el Mirandés regresará a Anduva, en esta ocasión para medirse ante un rival que por el momento está en la misma liga de los de Escobar, por evitar el descenso. La Real Sociedad B ha demostrado que compite en Segunda y Xabi Alonso ha conseguido transmitir intensidad a los donostiarras, que han vencido en campos como El Molinón.

Para cerrar la primera vuelta, los rojillos tendrán que desplazarse hasta tierras murcianas, para jugar contra el Cartagena, un rival que en estos momentos coquetea con el play off.

En estos cuatro encuentros, lo ideal sería sumar al menos el 50% de los puntos en juego, para llegar al ecuador de la competición con 25 , la mitad de los 50 que simbólicamente suelen fijarse a principio del curso para marcar la salvación.