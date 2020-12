Se estanca la compraventa de bodegas en la Ribera

La burbuja inmobiliaria en el ámbito de las bodegas de la DO Ribera del Duero que generó la crisis económica de 2008 se ha desinflado y el mercado se estabiliza después de las grandes operaciones que se cerraron a mediados de esta década y que ha dejado la oferta en algo testimonial. En dos de las consultoras referencia en lo que a compra venta de este tipo de negocios se refiere, tan solo hay 17 bodegas en venta en esta zona de calidad publicitadas en sus respectivas páginas web, cuando hace cinco años este número llegó casi a doblarse. «Desde que se vendieron las cinco grandes que estaba a la venta, que tardaron diez años en venderse pero se consiguió comprador, lo que queda son cosas más pequeñas y sin prisa para vender», valora Puri Mancebo, de consultora especializada de Ritmongó Bodegas y Viñedos, que maneja una carpeta de 11 propiedades a disposición de los compradores en esta DO, de las cuales siete están ubicada en territorio burgalés, con precios que oscilan entre 1,5 millones y los 15 millones de euros.

«Estamos recibiendo mucha solicitud, la gente pregunta para ver cómo está el mercado, sobre todo interesados en diversificar el negocio», aclara Mancebo, que reconoce que lo que más buscan los posibles compradores es una bodega con viñedo.

La lentitud en la venta de este tipo de propiedades se justifica en que una bodega «no pide pan si la cierras», como expresa Puri Mancebo alejándose de terminología técnica. «Una bodega cerrada, con el inmovilizado que tiene dentro en instalaciones y maquinaria, no te genera gasto y eso hace que los propietarios no tengan prisa para venderlas», reconoce, aunque los movimientos dentro del sector se limitan a vender la uva cosecha tras cosecha y esperar a que aparezca el comprador adecuado para las instalaciones elaboradoras.

Esta estabilidad relativa en la zona de la DO no significa que no se estén realizando movimientos en el sector empresarial. Después de unos años en los que grandes grupos bodegueros desembarcaban en Ribera del Duero desde otras zonas de calidad, ahora son los ribereños los que se animan a invertir sus conocimientos en otras comarcas. «Se está produciendo un destacado trasvase entre distintas DO, porque las bodegas ya cuentan con sus canales de distribución establecidos y los quieren aprovechar», justifica Mancebo, que reporta que desde Ribera del Duero se están registrando movimiento hacia Rioja «con proyecto pequeños» y en menor medida hacia El Bierzo o Rías Baixas, donde se están gestando «bodegas grandes y muy bonitas», pensadas también para el enoturismo y con la intención de aprovechar el potencial de estas zonas.

Un 2021 complicado. Los expertos apuntan a que los movimientos podrían venir en el futuro. «Posiblemente todavía es pronto, hasta que acabe el año no se verá si alguna bodega no puede sufragar las caídas de venta de vino y alguna mediana a lo mejor sí que sale al mercado a la venta, algún viñedo o alguna bodega pequeña para sacar efectivo para solventar este problema», aventura Ángel Garrote Ruiz de Temiño, de la consultora Vino de los Ángeles, en base a su experiencia en el sector.

Un análisis que comparte Puri Mancebo, que considera que «2021 será un año complicado» porque hasta ahora las bodegas están aguantando «porque hay mucho vino almacenado que hay que sacar al mercado». «Ahora se empezarán a ver oportunidades de venta de vino porque sobra», recalca Garrote Ruiz de Temiño, al sumarse al stock existente el resultado de la última vendimia.