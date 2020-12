La Real Sociedad jugará los dieciseisavos de final de la Liga Europa gracias a un gol de Willian José en el tiempo de añadido (1-1) en su visita al Nápoles con motivo de la sexta jornada de la fase de grupos, mientras que el Granada no pasó del empate sin goles ante el PAOK y finalmente pasará de ronda como segundo clasificado.

La emoción duró hasta el último suspiro en el rebautizado estadio Diego Armando Maradona, donde el conjunto 'txuri urdin' se graduó con buen fútbol, méritos más que suficiente y un gol para la historia que le mete en las eliminatorias de la segunda competición continental. El tanto llevó la firma de Willian José a los 91 minutos de juego, antes de que el Rijeka metiese el segundo ante el AZ Alkmaar y ratificase la tarea.

El equipo de Imanol Alguacil fue superior al Nápoles y desde el comienzo demostró su ambición para llevarse la victoria. Los partenopeos se vieron sobrepasados por un rival enfurecido por las bandas. Portu fue el que primero avisó y Mikel Merino, acto seguido, también dejó claro que era su partido. El gol no llegaba y para colmo, en una acción casi aislada tras un córner, el equipo de Gennaro Gattuso se adelantó.

La Real y el Granada pasan a octavos como segundos de grupo - Foto: CIRO DE LUCA

Una volea de Zielinski, imparable para Remiro, complicó muchísimo la empresa de los donostiarras, que no cambiaron el guion un ápice y siguieron dominando en todas las fases del campo. Januzaj, otro de los destacados en el conjunto blanquiazul, apuró línea de fondo y no llegó por los pelos a un centro magnífico desde la banda izquierda. El gol se estaba horneando pero no llegaba.

Ni tan siquiera en el arranque de la segunda mitad, otra vez con Merino probando fortuna y Monreal sacando centros con veneno. Isak tuvo la última ocasión clara para los vascos, que no echaron de menos ni a Silva, ni a Oyarzabal, sus dos principales ausencias. Pero el destino tenía guardada la épica a la Real en el tiempo de descuento. El gol de Willian José, sumado al triunfo del Rijeka, que dio la tranquilidad absoluta, cerraron una noche mágica para la Real Sociedad en el sur de Italia. Una victoria que permitirá alargar el sueño europeo y confirmar el gran rendimiento de la temporada 2020/21 sumado al segundo puesto liguero.

La Real y el Granada pasan a octavos como segundos de grupo - Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS

El Granada se reparte los puntos

Por su parte, el Granada empató sin goles en su partido ante el PAOK de Salónica y acabó segundo del grupo E tras la goleada del PSV Eindhoven ante el Omonia Nicosia (4-0). Los de Diego Martínez -con 11 puntos- no pudieron completar su gran actuación en el debut europeo con la guinda de una victoria, pero no fallarán a la cita de dieciseisavos de final.

Los griegos fueron de menos a más, al revés que los andaluces, y fueron quienes tuvieron la ocasión más clara con un remate de Fernando Valera, que estrelló el cuero en la mismísima cruceta en la salida de un córner. El testarazo llegó en la primera mitad, pero el marcador no se movió y -en la segunda- Puertas tuvo la mejor para los españoles.

Finalmente, sin cambios en el electrónico, el Granada zanjó su histórico pase a la próxima ronda con una segunda posición que no impide celebrar un billete único. El Granada pudo incluso haber desequilibrado la balanza con un disparo de Luis Suárez en el tiempo de descuento que se fue fuera. Ambos estarán en el sorteo de dieciseisavos.