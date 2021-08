17.000 dosis para tener al 70% de la población vacunada

Burgos está a falta de 16.900 dosis para conseguir que, al menos, un 70% de su población tenga completa la pauta de vacunación contra la enfermedad del coronavirus; lo cual no evita un contagio, pero sí el desarrollo de una forma grave de enfermedad en caso de infección. Está previsto que ese umbral, considerado ahora insuficiente para alcanzar la protección de grupo, se rebase la próxima semana; entre el jueves 19 y el viernes 20 de agosto, en función de cuántas personas convocadas no puedan acudir en el día previsto por vacaciones u otras razones.

Mientras tanto, la campaña avanza en la última cohorte que hay que abordar, la de jóvenes y adolescentes. La Gerencia de Atención Primaria informó ayer de que este viernes, día 13, se inoculará la primera dosis a los quinceañeros (nacidos en 2006, pero con opción de repesca hasta 1962) con tarjeta en centros de salud de la parte central de la provincia: capital y alfoz, Belorado, Briviesca, Lerma, Melgar, Pampliega, Quintanar, Salas, Sedano y Villadiego. Todos los menores de 16 años han de acudir al punto de inoculación con el padre o la madre (o con quien tenga la patria potestad) y, si no, deben aportar el consentimiento informado que ha elaborado la Consejería de Sanidad para la ocasión. El documento, imprescindible para la vacunación de críos de entre 12 y 16 años, puede descargarse de la web de Sacyl;más concretamente, del apartado en el que se informa de las convocatoria de inoculación en cada provincia.

El documento, rellenado y firmado, también tendrá que mostrarse en el caso de los nacidos en 2005 que aún no hayan cumplido los 16 años en el momento del pinchazo: hoy los que tengan tarjeta en centros de salud de Aranda, comarca, Huerta y Roa (2004 y 2005); mañana en Burgos quienes tengan médico en toda la parte central de la provincia (2004 y 2005); y, el viernes, se hará otro tanto en Miranda (2004 y 2005). Falta por señalar la cita para nacidos en estos años con médico en Merindades.

Con esta última cohorte, de entre 12 y 19 años, finaliza la campaña de vacunación contra la covid en toda España (que es voluntaria). En la UE todavía no se han aprobado vacunas para niños, por lo que los menores de 12 años no han sido introducidos en la estrategia nacional de vacunación. No obstante, la respuesta de la población está siendo masiva y, en Burgos, es de prever que termine con una cobertura bastante superior al 70% incluso sin niños: los menores de 12 años apenas suponen el 10% del total, según el INE.

3.610 chavales. Entre hoy y el jueves que viene habría que inyectar más de 17.360 segundas dosis, lo cual ya garantiza que siete de cada diez burgaleses estén vacunados. Y, después, solo con la completación de pautas de las 23.455 personas que han ido a vacunarse en las últimas tres semanas se supera el 76,5%. Esto significa que tres de cada cuatro burgaleses tendrán la vacuna completa a primeros de septiembre.

Cuánto se incrementará este porcentaje depende, sobre todo, de la respuesta de los adolescentes y jóvenes burgaleses. En toda la provincia ya ha habido una convocatoria para los de 19 y 18 años y, según cifras oficiales de la Junta, acudieron 3.610 chavales (13,9% de la cohorte). Se celebró entre el 3 y el 9 de agosto, por lo que es de prever que haya reenganches a medida que se acaben las vacaciones.