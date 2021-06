Liado, como siempre en esta época, Alberto García ultima los detalles de la Feria de Burgos, que es el siguiente reto de uno de los pocos empresarios que echó la pata pa’lante en 2020 para anunciar toros en plena pandemia. Algo que está repitiendo en 2021 demostrando así su compromiso con la Fiesta.

Antes de entrar en la Feria de 2021. ¿Hubo posibilidades reales de haber dado toros en Burgos en agosto de 2020?

En agosto no. Estuvimos trabajando en la posibilidad de haber dado toros en febrero de 2021. Se trataba de hacer algo extraordinario para celebrar el VIII Centenario de la Catedral y nos llegamos a juntar con el Ayuntamiento, pero lo tuvimos que descartar por la evolución de la COVID.

¿Por qué se atreven a organizar la Feria aun sabiendo la reducción del aforo?

Porque tengo la convicción total y absoluta que dos años sin toros en una ciudad como Burgos podía ser fatal para el futuro de la Tauromaquia en la ciudad. Un año ya es difícil, porque cortas una tradición y un apego del aficionado y, sobre todo, del espectador ocasional que acude a la plaza porque son las fiestas. Pero dos años en blanco hubiera sido fatídico. Se suma, además, que yo tengo un compromiso moral con Burgos, porque es una ciudad que ha acogido muy bien a esta empresa, tanto a nivel de aficionados como de autoridades. Yo sé que esta Feria no va a ser rentable para Tauroemoción, pero teníamos que estar aquí.

¿Qué ha buscado la empresas con los carteles de la feria?

Variedad y calidad. Variedad porque no tienen nada que ver los carteles entre sí. Hemos querido que haya festejos para todo tipo de públicos. Empezamos con el concurso de recortes, que considerábamos que tenía que estar en la Feria porque está cogiendo mucho auge en Burgos, gracias en gran parte a la explosión de un recortador local como es El Aguilucho. Seguimos con una corrida de rejones con el cartel más fuerte que hemos hecho desde que estamos en Burgos porque anunciamos a la gran figura de esta época que es Diego Ventura. El domingo hay un mano a mano que, para mí, tiene mucho sentido porque está la ganadería más importante de la Historia, que es Victorino Martín, con los dos triunfadores de las últimas ferias, Rubén Pinar y Morenito de Aranda. Y para terminar un cartel muy rematado con figuras.

Tengo que preguntarle por las dos ausencias burgalesas, Antonio Bañuelos y Óscar Borjas.

Es un cúmulo de circunstancias, pero sobre todo tiene que ver con la reducción de festejos. Te explico. El cartel del día 29, incluyendo la ganadería, estaba cerrado desde hace tiempo. Y había otra corrida prevista, que era la de Bañuelos, donde además queríamos anunciar el regreso de otro diestro ligado a Burgos...

Manuel Díaz, El Cordobés.

Eso es. Pero viendo la evolución de la pandemia y de cómo se está planteando la temporada, acordamos con El Cordobés, al que apoderamos, que este año no se va a anunciar en plazas de segunda. Se va a centrar en recuperarse y en coger el ritmo en cosos importantes de tercera. Y ya el año que viene, que habrá otro ambiente en las plazas, volverá a esas ciudades donde siempre ha estado, caso de Burgos.

Volviendo a Bañuelos…

Al caerse esa corrida con El Cordobés yo hago un intento para otro cartel con los toros de Bañuelos, pero los toreros con los que contacto me piden unos honorarios imposibles en este momento por la reducción de la Feria y de los aforos. Así que, finalmente, se cae ese festejo. Pero con Bañuelos tenemos una relación extraordinaria. Incluso acabamos de comprarle una corrida de toros para una de nuestras plaza (se refiere al coso navarro de Corella). Así que puedo asegurar que volverá en 2022.

¿Y Óscar Borjas?

Para venir a Burgos, Diego Ventura nos pidió un rejoneador que abriera plaza y otra figura cerrando cartel. Así que tuve que elegir si quería traer a una figura como Ventura o anunciar un cartel de perfil más bajo teniendo en cuenta, además, que Lea Vicens, Andy Cartagena y Guillermo Hermoso estaban anunciados ese día en Alicante, lo cual reducía aún más las opciones. Y aposté por Ventura. Hablé con Óscar y le expliqué la situación. Estoy convencido de que volverá el año que viene al Coliseum.

¿Cómo está respondiendo la gente en las taquillas?

Creo que esta semana vamos a ver un empujón grande, pero es cierto que la gente no estaba respondiendo del todo bien. Y creo que hay dos motivos: uno, la imposibilidad de lo que llamamos reagrupamiento familiar, es decir, que si ibas con tu mujer, con tus hijos o con un amigo no podías sentarte a su lado ya que había que dejar una butaca en medio; y dos, la imposibilidad de merendar, que es algo que forma parte de la personalidad de la plaza. Sin embargo, ahora que la Junta ya permite ambas cosas creo que se notará en la taquilla. Al menos, tengo esa ilusión. Al final, creo que los aficionados, el público y los medios también valorarán el esfuerzo que hemos hecho para que Burgos no se quede sin Feria.

Sin peñas, Burgos pierde parte de su esencia, pero como empresario, ¿cómo le afecta esta ausencia?

Hombre, imagínate lo que es para un empresario saber que tienes 3.000 entradas vendidas todos los días, aunque sea a precio reducido. Y ahora no las tienes. Por eso organizar esta Feria, en estas condiciones, es un riesgo enorme. Pero decidimos apostar para evitar que Burgos se quedase dos años sin Feria, con lo que eso supone para la ciudad. Y quiero pensar que eso tendrá su recompensa. Dios es justo.