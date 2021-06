«Subirá la cesta de la compra con la PAC»

«La estrategia de la granja a la mesa de la Comisión Europea, solo tiene de bueno el nombre», subraya Esteban Martínez, secretario provincial de Asaja, quien critica que no se hayan valorado ni estudiado el impacto que suponen las nuevas medidas que implantará la PAC (2022-2027) para el agricultor burgalés y del resto de Castilla y León. La única que referencia que tienen es la que ha hecho un mercado competidor, el norteamericano, que estima que la nueva PAC supondrá un 12% de caída de la producción en Europa, un 16% de pérdida de los ingresos brutos de los agricultores y un encarecimiento estimado en 125 euros per capita de la cesta de la compra.

Martínez lamenta que sea la competencia la que tenga que decirles el futuro que les espera. «Es triste que nos estemos cargando parte de la producción agrícola y ganadera de la UE para luego tener que traer productos de terceros países sin los controles que tenemos para los de aquí». De hecho, añade, solo un 10% de los alimentos importados se controlan. «Si perdemos el 12% de producción como dicen los norteamericanos habrá que traerlo de alguna parte».

El rechazo a la nueva PAC, puntualiza, no choca con el deseo del agricultor por mejorar la biodiversidad de sus explotaciones y la mejora del medio ambiente, «pero creemos que con estas medidas no vamos a progresar porque algunas son dificilísimas de cumplir». Entre las medidas planteadas están la obligación de analizar las tierras al principio y el final de la campaña, establecer márgenes de protección de la fauna junto a los cauces fluviales, dejar isletas de cultivo sin cosechar en las parcelas para la fauna salvaje, entre otras. «Cada agricultor se tendrá que adaptar y cumplir la que más le convenga, pero consideramos que son medidas que no beneficiarán nada y que penalizan a la renta del agricultor».

Rechazan, en este sentido «hacer más con menos presupuesto, son necesarias compensaciones y, por tanto, más presupuesto, por la pérdida de ingresos». «Estamos ante decisiones que toman los comisarios europeos y para las que no se nos ha consultado nada a los agricultores», se lamenta el secretario provincial de Asaja.