El transporte discrecional urge ayudas al caer sus servicios

El sector del transporte de viajeros está con el agua al cuello. La crisis derivada de la pandemia está poniendo en aprietos a multitud de empresas de todos los sectores, que han visto reducidos sus ingresos de manera drástica. Pero las compañías dedicadas al traslado de pasajeros están en una situación crítica. Desde mediados de marzo su actividad discrecional, es decir, la que se lleva a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido, se ha desplomado «casi a cero». Excursiones, tours por Europa, eventos privados como bodas, cumpleaños o despedidas de soltero, festivales de música, fiestas de pueblos, deporte escolar... todas estas actividades son absolutamente impensables hoy en día, lo que está repercutiendo mucho en las ya de por sí maltrechas cuentas de las empresas.

Actualmente el sector local, formado por una decena de empresas, sobrevive a duras penas para cubrir los gastos fijos -combustible, nóminas y tributos- con los beneficios derivados del transporte regular, entendido como las rutas fijas, las escolares y los servicios a fábricas. Eso quienes tienen un contrato en vigor. «La incertidumbre provoca que no tengamos movimiento discrecional. Muchas asociaciones o parroquias con las que trabajamos no se han movido este año porque no saben si el día de antes te van a prohibir viajar», explica Álvaro Fernández, de Autocares Fernández, que espera que a partir de Semana Santa el sector pueda empezar a repuntar.

El inicio de las restricciones coincidió con el arranque de la temporada fuerte para el sector, finales de marzo. «Dejamos de hacer el transporte escolar y no hemos visto ni un euro desde entonces», lamenta José Antonio Rámila, de Autocares Rámila, que confiesa que le es imposible compensar los ingresos que tienen de los servicios a industrias y colegios con la pérdida de excursiones.«Antes llegaba el fin de semana y hacías viajes para hacer balance con la recaudación y que este negocio sea rentable», admite. En el horizonte Rámila pone sus miras en la efectividad de la vacuna y principios de mayo para poder retomar los viajes.«En cuanto tengan seguridad para poder salir de casa está claro que subirá la actividad.La gente tiene muchas ganas», asegura.

En Autocares Fernández no han tenido que aplicar un ERTE. - Foto: Valdivielso

En lo que coinciden ambos empresarios es en la crítica hacia la Junta de Castilla y León, entidad a la que achacan su «olvido» desde marzo. «Se está apoyando a empresa muy grandes con concesiones regulares, las cuales ya se vieron beneficiadas en su día con la adjudicación de esos contratos», lamenta Fernández. «No ha llegado ni un euro de una ayuda pública, y formamos parte de un sector muy castigado y esencial», denuncia.En la misma línea crítica se muestra Rámila, que incide en la discriminación que sufren las pymes en comparación con las compañías de mayor capital. «Ellos sí que tienen ayudas y nosotros, por ser discrecionales, nada.Estamos aguantando el golpe de la covid con nuestros propios recursos», afirma.

Sin ERTE -de momento-. Tanto desde Fernández como desde Rámila han aguantado sin aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, una de las figuras que el Estado puso a disposición de las compañías para reducir gastos por la covid-19 pero a costa de que los empleados vean reducido considerablemente su salario.«Si hubiéramos cerrado en marzo y aplicado un ERTE general habríamos perdido menos dinero que siguiendo abiertos», reconoce Fernández.

Por su parte Rámila admite que la continuidad de los servicios a fábricas les ha ayudado a seguir con todos sus trabajadores.«Estamos haciendo un viaje por la mañana, uno a mediodía y uno por la noche. Y ya. Es coger la recaudación para repartirla entre los empleados, no da para más», indica. Es más, esta última empresa adquirió semanas antes de la pandemia un nuevo autobús, con una inversión «muy importante», y para el que tenían previsto multitud de largos viajes.Sin embargo, dadas las restricciones de movilidad apenas ha podido salir de la cochera.

Igual o peor lo están pasando las compañías que operan en el medio rural. La de Dan Ortiz, por ejemplo, ArlanzaBus, acababa de renovar su flota de vehículos y contaba con dos trabajadores que le echaban un cable a él y a su hija. A día de hoy ha tenido que prescindir de ambos, un conductor y una administrativa, ante la falta de ingresos.«En septiembre hemos recuperado el transporte escolar, que es lo que nos está ayudando a subsistir. Este verano he hecho solo dos viajes, uno a Cabárceno y otro a un parque acuático, cuando habitualmente la época veraniega es un no parar de trabajo», admite Ortiz. En su caso asegura que desde que el 14 de marzo la administración regional suspendió los contratos de transporte escolar «hemos cobrado cero euros, cuando la inversión en coches puede llegar hasta los 300.000 euros», apunta.

«Seguimos pagando letras y créditos pero sin ingresos, lo que me ha ido llevando a números rojos.Teniendo un contrato firmado por tres años sentimos que la Junta nos ha abandonado», lamenta. No obstante explica que se les han remitido una serie de pasos que deben completar para acceder a posibles prestaciones económicas, pero son trámites lentos.«Hace un año creí que tenía algo y ahora no tengo nada», sentencia Ortiz.