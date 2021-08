El ciclista andaluz Alfonso Cabello se proclamó este jueves nuevo campeón paralímpico de la prueba del kilómetro contrarreloj C4-5 de los Juegos de Tokio, dando el tercer metal a la delegación española en la cita japonesa.

El cordobés era uno de los favoritos al oro y no defraudó con una actuación impecable, coronada con un nuevo récord del mundo en el Velódromo de Izu, un recinto muy alejado de la capital y testigo del segundo metal dorado paralímpico del español en un día que no tuvo una alegría completa por el cuarto puesto de Ricardo Ten en la persecución.

Cabello, un ciclista que ya ha demostrado su potencial en Campeonatos de España Absolutos subiendo al podio en las tres últimas ediciones, firmó cuatro vueltas de ensueño. Era el último en salir y debía de batir a uno de sus grandes rivales, Jodie Cundy, el mismo al que arrebató el oro hace nueve años en Londres, en aquella ocasión por un error del británico, que fue descalificado.

España logra su primer oro en los Juegos Paralímpicos - Foto: Thomas Lovelock for OIS HANDOUT

Los dos eran los grandes favoritos y los últimos en salir. Cundy esta vez no quiso poner las cosas tan 'fáciles' y metió presión marcando el mejor tiempo, 1:01.847, que obligaba al 'pistard' cordobés a dar su mejor versión. Y Cabello lo hizo, con una prestación impecable vuelta a vuelta, y aunque el final se le pudo hacer un poco largo, nadie le pudo arrebatar un oro labrado con nuevo récord del mundo, 1:01.557.

El español aventajó en casi tres décimas a Cundy y mejoró en una su plusmarca mundial de C5 (1:01.683), que tenía más de siete años de duración y que culminó la cuarta medalla paralímpica del cordobés, que a sus dos oros añade dos bronces en Río de Janeiro 2016 en el kilómetro y la velocidad por equipos. Pablo Jaramillo finalizó decimotercero (1:07.081). Jody Cundy (1:02.529) y el eslovaco Jozef Metelka (1:05.500), que fueron plata y bronce, respectivamente.

"Me siento en una nube. He trabajado muchos meses muy duro y estar aquí y conseguir un oro es un sueño hecho realidad. He rendido al 150% y cuando he visto la marca que había hecho Cundy sabía que me tenía que esforzar a tope. Al final he hecho lo que mejor sé hacer, que es demostrar que las barreras están para tumbarlas", dijo Cabello, al término de la prueba.

Ten, cuarto en una persecución de altísimo nivel

No hubo más alegrías en el Velódromo de Izu, donde Ricardo Ten, pese a ser uno de los candidatos a estar en el podio y soñar incluso con el título en la persecución de la clase C1, terminó finalmente cuarto en una prueba de un nivel altísimo.

El ruso Mikhail Astashov arrasó en la competición y se hizo con el oro con un crono de 3:35.954, casi diez segundos más rápido que el anterior récord del mundo y logrado en las series porque en la final dobló al canadiense Tristen Chernove.

El norteamericano descendió de clase para estos Juegos y eso fue otro obstáculo para Ten, que finalizó cuarto en una clasificación donde hasta cinco ciclistas mejoraron el récord del mundo del chino Zhangyu Li, actual campeón del mundo y contra el que tuvo que pelear por el bronce. El valenciano lo dio todo, pero finalmente cedió por cuatro segundos.

También se metió en la lucha por la medalla de bronce el español Eduardo Santas en la prueba de persecución C2, pero el 'pistard' navarro tampoco pudo subir al podio tras caer ante el australiano por dos segundos.