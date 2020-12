Así funciona el multacar en Aranda

La impunidad que algunos conductores sienten en la capital ribereña para dejar el coche donde mejor les conviene va a acabarse. El sistema lector de matrícula OCR, conocido popularmente como multacar, está listo para empezar a funcionar en breves fechas, después de su adquisición por parte del Ayuntamiento de Aranda y la formación de los agentes para su manejo. «Aún no hay un día marcado, depende un poco de que nos deje la situación de la pandemia, pero en cualquier momento puede empezar a circular por las calles», reconoce el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Chico, en parte porque la fecha no está fijada y en parte para no dar más pistas de la cuenta.

Un equipo de esta redacción acompañó a una patrulla para comprobar cómo funciona este sistema, que cuenta con dos cámaras para registrar los dos lados de la calzada al mismo tiempo, con una capacidad para leer y reconocer hasta 25 matrículas por minuto. «Lo podemos configurar con los datos que nosotros queramos, lo que nos interese controlar en cada momento, pero puede decirnos si el coche tiene la ITV sin pasar, si no tiene seguro, si está dado de baja o si pesa alguna denuncia sobre él», explica uno de los agentes una vez que el vehículo policial se pone en marcha y la terminal digital empieza a recibir las imágenes que toma la cámara exterior, que captura dos fotos por cada infracción: una en blanco y negro para la matrícula y otra en color para poder reconocer el vehículo en cuestión.

Las infracciones en las que se centrará principalmente el multacar en Aranda son las relacionadas con la doble fila, que «es un riesgo para la circulación y los peatones, además de restar fluidez al tráfico» como apostilla un uniformado, los estacionamientos en las aceras y las invasiones de carril bici. Pero la funcionalidad de este sistema le confiere múltiples usos, como controlar el correcto uso de las zonas de carga y descarga. «Lo podemos programar con el tiempo máximo permitido, los 30 minutos, y si volvemos a pasar y está el mismo vehículo, lo registra», aclara la agente de la Policía Local que en este patrullaje está pendiente de las imágenes recogidas.

Otra de las ventajas que tiene este nuevo sistema es que no hace falta estar realizando una comprobación continua de las matrículas, por lo que «no colapsamos la centralita para verificar datos como tenemos que hacer ahora», apostilla la agente.

El multacar tuvo una primera salida coincidiendo con la ruta de las antorchas que se celebró el pasado verano por parte de los moteros de la localidad. «Como avisamos que íbamos a controlar que los vehículos participantes tuviesen todos los papeles en regla, ITV y seguro, se notó que no hubo tantas motocicletas y quads como otras veces», reconoce el jefe de la Policía Local arandina, Francisco Polanco, a modo de ejemplo del efecto disuasor que tiene este sistema.

Cuando los agentes completan su patrullaje, descargan las imágenes tomadas de la tablet y se las facilitan al departamento de gestión de multas para que las tramiten según proceda. «La gestión de multas está siendo muy efectiva y la gente empieza a aparcar mejor», reconoce por su experiencia del día a día uno de los agentes, aunque se sigue viendo a conductores que «por no andar 10 metros dejan el coche donde mejor les viene». «Por los 30 céntimos que se ahorran de la zona azul se exponen a una multa de 200 euros», concluye su explicación.

Fernando Chico enmarca la puesta en marcha del multacar en un proyecto para modernizar a la Policía Local de Aranda. «La información es poder a nivel policial», insiste el concejal de Seguridad Ciudadana, que pone el acento en el efecto corrector que tienen las multas. «No buscamos un fin recaudador; el malo de la película no es el policía, es el infractor, y este sistema discrimina entre quien lo hace bien y quien lo hace mal», concluye.