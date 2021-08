Cir&Co 2021 programa actuaciones de 8 compañías extranjeras

La novena edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, ‘Cir&Co 2021’, que se celebrará en Ávila del 24 al 29 de agosto, recupera el carácter internacional que siempre lo ha caracterizado y que se vio mermado en la pasada edición a causa de la crisis sanitaria mundial. En esta edición, está prevista la participación de 27 compañías, de las que ocho son internacionales, procedentes de hasta seis países diferentes: Francia, EEUU, Kenia, Brasil, Japón y Canadá.

Además, reafirmando el carácter internacional del Festival, ‘Cir&Co’ acogerá el VIII Encuentro de Escuelas Europeas de Circo-Proyecto CRECE que, en la presente edición contará con cinco escuelas y representantes de ocho nacionalidades: Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Brasil, Argentina, Colombia y España.

Las entradas para el Festival, con precios populares a dos euros, ya están disponibles a través de la página web www.circocyl.es

El Palacio de Bracamonte acogerá dos espectáculos llegados desde Francia, como son ‘Gritando sin hacer mucho ruido’, un espectáculo de cuerda floja de Yi Fan, que se podrá disfrutar los días 26 y 27 de agosto; y el espectáculo de acrobacia burlesca ‘Entre le Zist et le Geste’ de la compañía Cirque Content Pour Peu (CCPP) fundada en 2010 por Loïse Manuel y Hugo Marchand, en el centro del circo y las artes de Chambéry, ‘Arc en Cirque’.

Les Spectacles del 23 es una compañía francesa de circo que tras más de 15 años actuando en las más prestigiosas pistas de circo de Europa (Cirque d’Hiver Bouglione – París, National State Circus of Budapest, Circus Krone – Munich,…) llegará hasta Ávila para presentar su espectáculo de trapecio y acrobacias ‘El Hito’. Un espectáculo de calle lleno de humor y circo, hecho en familia y para toda la familia, que se podrá disfrutar en la plaza de Santa Teresa el viernes 27 y sábado 28 de agosto.

Acrobacias y equilibrios increíbles, es la propuesta de la compañía keniata, The Black Blues Brothers, que presentará su espectáculo ‘Black Blues Brothers’ los días 26 y 27 de agosto en la plaza del Mercado Chico. Desde Canadá llegará la compañía Stéphanie Bouchard, con su espectáculo de cable y equilibrios ‘Fragile’. Un estreno mundial que se va a poder disfrutar el sábado 28 de agosto, en el palacio de Superunda-Caprotti, en diferentes pases, en horario de mañana y tarde.

La compañía japonesa Meriko, sorprenderá con su espectáculo ‘Steep Pole Dance’, estreno en España, y donde la artista realiza un baile en barra al aire libre, que se podrá disfrutar en la plaza de la Catedral el sábado 28 y el domingo 29 de agosto. ‘Kalabazi’ es el espectáculo de clown y bicicleta acrobática que presenta la compañía brasileña Jessica Arpin, artista de circo, payasa, actriz y exploradora, que traslada ahora su espectáculo hasta la plaza de Santa Teresa el domingo 29 de agosto.

El artista estadounidense David Shiner, presenta su exclusivo taller de clown ‘It’s not about the banana’, dirigido principalmente a actores y actrices profesionales, así como estudiantes de interpretación y arte dramático, que se celebrará el viernes 27 de agosto en el Auditorio Municipal de San Francisco y que requiere de inscripción previa, debido a que se realizará con un máximo de 15 alumnos.

VIII Encuentro Escuelas

‘Cir&Co 2021’ acogerá el VIII Encuentro de Escuelas Europeas de Circo-Proyecto CRECE, reafirmando el carácter internacional del Festival y apostando por el apoyo hacia el talento emergente y los jóvenes artistas circenses. En esta ocasión, el encuentro contará con representantes de ocho nacionalidades: Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Brasil, Argentina, Colombia y España, que pertenecen a cinco escuelas diferentes: FLIC (Italia), CARAMPA (España), INAC (Portugal), Circo de las Artes (Argentina) y ESAC (Bélgica).

Los artistas participantes, especializados en diferentes técnicas circenses como son la rueda Cyr, el mástil, la acrodanza, los equilibrios, las verticales o la contorsión, van a trabajar en el espectáculo ‘Nadie’, estreno mundial en Ávila, que se podrá disfrutar en el Episcopio los días viernes 27 y sábado 28 de agosto. Además, el público podrá participar de la creación del espectáculo, con ensayos abiertos los días 24, 25 y 26 de agosto, de 12.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 19.00 horas.