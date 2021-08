Las piezas que faltan

Quedan menos de diez días para el estreno del Burgos CF en Segunda División dos décadas después y a la dirección deportiva todavía le faltan por hacer algunos retoques antes de dar por cerrada la plantilla que luche por la permanencia. Miguel Pérez ‘Michu’, director deportivo blanquinegro, reconoció ayer que está tras la pista de un delantero centro, un extremo izquierdo, un central derecho y un portero, aunque aseguró que el mercado está muy parado y que aún hay tres semanas hasta que se cierre. Tampoco descartó la posibilidad de incorporar a un quinto jugador si surge la oportunidad.

El hombre más deseado y el que más esfuerzo económico supondrá para el club será el punta. El gol siempre cuesta dinero. Michu es consciente de ello, pero se mostró muy seguro de lo que quiere: «Tenemos claro las posiciones que nos faltan y el esfuerzo que podemos hacer por el punta. De momento, estoy súper contento con los fichajes que llevamos. Tenemos un equipo muy competitivo».

No obstante, sabe que no lo tendrá fácil porque a los recién ascendidos siempre les cuesta fichar, más cuando se viene de una situación económica tan delicada como la del Burgos CF. Para ejemplificar el escenario que afronta como director deportivo, recordó una anécdota de hace unos días con Jagoba Arrasate, entrenador del Osasuna. «Me dijo que somos los últimos en el ‘draft’ a la hora de escoger. Se me quedó grabada esa frase», comentó con humor.

En cuanto a la política de fichajes, remarcó en varias ocasiones que además de buenos futbolistas buscan buenas personas, un factor que considera fundamental para que el equipo funcione y el grupo sea fuerte. Es más, señaló que fue clave para lograr el ascenso el curso pasado: «Fue una de las claves del éxito de la temporada anterior. Fue un año muy muy complicado y el vestuario fue fuerte».

También se refirió a la importancia de que todas las contrataciones hayan tenido experiencia en Segunda y que «tengan hambre» de competir en la categoría, pero no dio más pistas que las posiciones y dejó claro su deseo de traer a un central derecho que acompañe a Aitor Córdoba, ya que, aunque Unai Elgezabal se desenvuelve con soltura en esa demarcación, está previsto que actúe en la medular.

Objetivo y afición. En cuanto al objetivo, Michu fue claro y avisó de que no va a ser sencillo conseguirlo. «El objetivo es la permanencia, que se antoja casi como supervivencia porque el club está como está».

Para lograrlo, aseguró que será fundamental ser fuertes en casa y contar con el apoyo de la afición. De hecho, apuntó que el jugar solo un partido en El Plantío en agosto, teniendo en cuenta el aforo, les puede haber venido bien. «Vamos a tener que ser fuertes en casa y la afición va a ser determinante para lograr la salvación. Estoy convencido de que se va a colgar el cartel de ‘no hay entradas’ en más de un encuentro. Necesitamos que la afición apriete».