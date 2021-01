Tudanca califica de "miserables" los argumentos de Igea

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, reclamó hoy a Francisco Igea que deje de “utilizar los muertos” de la pandemia para buscar ventaja política y atacar al Gobierno, a vez que calificó de “miserables” las declaraciones del portavoz de la Junta de Castilla y León en las que aseguró que la “lentitud” del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la hora de tomar decisiones “nos cuesta la vida de nuestros ciudadanos”.

Tudanca, en una rueda de prensa que ofreció de forma conjunta con el secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, reclamó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco que para este “escalada de despropósitos por parte de Ciudadanos y del Partido Popular” y argumentó que es incomprensible que la Junta pague con este tipo de declaraciones la lealtad que está recibiendo de todas las instituciones, así como el esfuerzo de los profesionales de la sanidad y de los ciudadanos.

“Tienen que volver a la moderación y el diálogo, los lugares de los que no se debieron mover nunca, y dedicar todos sus esfuerzos a luchar contra la pandemia. Deben dejar de echarse los muertos a la cara y no hacer política partidista con el sufrimiento de la gente”, afirmó el líder de los socialistas castellanos y leoneses, a la vez que insistió en que nunca, desde que comenzó la lucha contra la pandemia, desde el PSOE “hemos puesto en duda que las decisiones de la Junta, a pesar de los errores, buscaban proteger la vida de las personas".

A su vez, Tudanca se preguntó si Mañueco no tiene en estos ninguna responsabilidad de la situación epidemiológica de la Comunidad cuando en noviembre aseguró que había que “salvar la Navidad” y relajó las medidas. “A nosotros entonces no se ocurrió pensar que los contagios que se produjeran ahora eran responsabilidad suya”, afirmó. En este sentido, el secretario general del PSCyL, pidió al presidente de la Junta que “tome las riendas”, que rectifique y que pida perdón.

Tudanca, que esta mañana mantuvo una reunión con representantes de colectivos sanitarios de la provincia de Ávila, también se refirió a la disputa que la Junta mantiene con el Gobierno por el adelanto del toque de queda y aseguró que el PSCyL siempre ha apoyado todas las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico para proteger la salud de los castellanos y leoneses. No obstante, aseveró que en esta ocasión también hubiera respaldado el adelanto del toque de queda si no “hubieran forzado la ley y no lo hubieran engañado a todo el mundo”.

En este sentido, explicó que el principal objetivo de este adelanto ha sido buscar el conflicto con el Gobierno y buscar una “excusa” para la actual situación epidemiológica y “para lo vendrá en los próximos días”.

Por otra parte, Tudanca acusó a la Junta de pretender desmantelar la sanidad en el medio rural imponiendo su “modelo Aliste’, una iniciativa que cuenta con la oposición de los profesionales sanitarios y de los alcaldes. El líder de los socialista afirmó que el sistema sanitario público de la Comunidad necesita contar con más recursos humanos y materiales y con un plan para la ocupación de las plazas de difícil cobertura, así con la retirada del decreto que regula las condiciones laborales de los médicos y enfermeros y la negociación con lo sindicatos de medidas voluntarias e incentivadas.

Además, también reclamó a la Consejería de Sanidad que se cumpla con los acuerdos del Pacto por la Reconstrucción y se recupere la atención presencial y la reapertura de los consultorios médicos en el medio rural.