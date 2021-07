Tudanca tiende su mano a Mañueco pero le exige "lealtad"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, tendió hoy su mano al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para “trabajar por esta tierra y defender a nuestra gente”, pero le exigió asimismo “lealtad institucional” al Gobierno de España y “transparencia y participación” en la definición de los proyectos que concurrirán a las convocatorias para recibir fondos europeos.

Tudanca realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con el propio Mañueco, en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, para fijar la posición de Comunidad de cara a la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Salamanca. Un encuentro que el líder socialista agradeció al presidente del Gobierno autonómico y que esperó suponga “recuperar algunas de las buenas costumbres que habían regido la forma de hacer Comunidad” con Juan Vicente Herrera al frente de la Junta.

No obstante, Tudanca consideró que “para fijar una posición de Comunidad, hace falta más que una foto” y lamentó los antecedentes de “ruptura de acuerdos” como sucedió con el pacto de reconstrucción firmado el pasado año, que según el líder autonómico socialista “sigue incumplido”.

“No se puede edificar ningún nuevo acuerdo sobre las cenizas del anterior”, señaló Tudanca, que volvió a recordar a Herrera al asegurar que el expresidente “sí facilitaba la adopción de acuerdos” al llegar a las reuniones previas a cada Conferencia de Presidentes “con los deberes hechos” en materia de financiación autonómica, reforma de la PAC, reindustrialización o políticas frente a la despoblación, mientras que el actual Ejecutivo autonómico “no ha hecho los deberes”.

"Más dinero del que le corresponde por población"

Contrapuso Tudanca al comportamiento de la Junta el funcionamiento de su propio Grupo Parlamentario, al realizar “una propuesta tras otra” desde octubre de 2020, tras advertir “hace meses” de que esta Conferencia iba a llegar, con el objetivo de lograr “una posición consensuada y única para poner en marcha los mecanismos con los que elaborar proyectos ambiciosos y consensuados con los grupos políticos, los agentes económicos, las universidades y el tejido social” para concurrir a los fondos europeos de reconstrucción.

Y es que “pese a la inacción de Mañueco, los fondos están llegando ya a Castilla y León como nunca antes”, afirmó Tudanca, recordando que “ya se ha producido la aprobación de transferencias por importe de 18.000 millones de euros, de los que Castilla y León ha recibido 1.248 millones para la rehabilitación de viviendas, políticas educativas, de empleo, para luchar contra la violencia de género y para ayudar a autónomos y empresas”.

“Fondos ingentes que se han recibido y que desmienten uno de los mantras que el Gobierno autonómico ha tratado que calara”, en relación a la supuesta recepción menor de fondos por parte de Castilla y León, ya que, según Tudanca, “Castilla y León está recibiendo mucho más dinero que el que le corresponde por población” gracias al “compromiso del Gobierno de España” para revertir el “castigo político que han supuesto los últimos 35 años de gobiernos del PP” y la “falta de plan para modernizar Castilla y León” del que Tudanca acusó al actual Gobierno autonómico.

Acusó asimismo Tudanca a la formación popular de “hacer todo lo posible para boicotear que estos fondos llegaran a España”, por lo que pidió al presidente de la Junta y del PPCyL que diga “si quiere seguir siendo oposición al Gobierno de España y trabajar para Pablo Casado o ser el Gobierno de Castilla y León y trabajar para los castellanos y leoneses”.

En este último caso, ofreció Tudanca su mano a Mañueco para “trabajar por esta tierra y defender a nuestra gente”, dado que a partir de ahora, “van a llegar muchos más fondos y hay que definir los proyectos que Castilla y León tiene que presentar para recibirlos”, para cuya elaboración pidió Tudanca a la Junta “transparencia, participación y debate” con los agentes sociales y económicos de la Comunidad porque “ahora sí que nos la jugamos” al ser fondos que se repartirán en base a concurrencia competitiva.

Agradecimiento al Gobierno

Agradeció en ese sentido Tudanca al Gobierno de España que “hasta ahora, Castilla y León recibe más de lo que le corresponde por población” de los fondos europeos que está repartiendo el Ejecutivo nacional, gracias, según el líder socialista, al “compromiso del Gobierno con esta tierra”.

Y es que Tudanca defendió que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez “ha tenido en cuenta la despoblación y la reducción de desequilibrios” para otorgar estos fondos. Unos criterios que el secretario general del PSOECyL pidió ahora al Gobierno autonómico que mantenga presentes “para reducir los desequilibrios de renta, igualdad de género y territoriales” dentro de la propia Comunidad y para “modernizar el tejido económico y productivo y blindar los servicios públicos” de Castilla y León.

Por último, Tudanca agradeció al presidente Sánchez la elección de Salamanca para la celebración de la Conferencia de Presidentes del viernes, dentro del compromiso que el líder socialista dijo que el presidente del Gobierno tiene “con Castilla y León y con la España vaciada en un momento con muchos retos como país y en el que se demuestra el compromiso y la convicción del Gobierno socialista por hacer del proceso de recuperación un proceso de consenso” al elegir una Comunidad y una capital “gobernada por otro partido”, en relación al PP.

No obstante, el secretario autonómico socialista aseguró que “Castilla y León está en el centro de las decisiones que se están adoptando para la recuperación económica” también más allá de los fondos europeos, porque la nueva PAC “ha sido un éxito” al lograr que la Comunidad “no perdiera un solo euro”, porque el Plan de Garantía Juvenil “beneficiará a 200.000 jóvenes de Castilla y León” y porque el primer PERTE “que movilizará 24.000 millones de euros y creará 140.000 empleos en el sector de la automoción, beneficia a Castilla y León por representar en torno al 20 por ciento de la automoción en España”.

Críticas al independentismo y al PP

Preguntado por la decisión del presidente de la Generalitat de Cataluña de no acudir a la Conferencia de Presidentes y por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no volver a una si no cambian las condiciones, Tudanca se mostró crítico con ambos posicionamientos.

Referenció en ese sentido el líder del PSOECyL que “dice muy poco de los independentistas y de un partido que se dice de Gobierno y de Estado como el PP que la política que hacen con respecto a la Conferencia de Presidentes y a la lealtad debida con el Gobierno sea la misma”.