Nadie al mando en los bomberos de Aranda

Sin jefe y sin sargento. Así se encuentran los Bomberos de Aranda de Duero. La falta de mando se remonta a hace dos años con la jubilación del responsable. No ha habido relevo tras una oferta de trabajo interina que no prosperó, ya que todos los candidatos suspendieron. De hecho, muchos no contaban con la cualificación exigida e, incluso, llegaron a producirse algunas denuncias en el proceso.

En el caso del sargento, quien estuvo de baja un tiempo durante la pandemia, regresó a su puesto y a comienzos de este año se jubiló. Por ahora, tampoco se ha nombrado a su sustituto. Pero no sólo eso. A este panorama se suman otras tres jubilaciones, más las que llegarán próximamente ya que la edad media ronda los 53 años. De modo que ahora mismo el Parque arandino cuenta con cinco vacantes.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Chico, admite que "las cosas de palacio van despacio". No obstante, considera conveniente contratar a un jefe interino hasta que se convoque la oposición correspondiente -algo que podría demorarse un año- y se realicen las distintas pruebas. "Está costando. Pero por lo menos, si no es un jefe de bomberos, sí debería haber alguien en interinidad mientras la oposición sale adelante", dice.

Todo ello tras recalcar que la legislación ha cambiado y que este responsable deber tener una titulación de la categoría A1 cuando hasta ahora era la A2.

Por si fuera poco, tampoco hay retén, lo que supone que, si el equipo de guardia sale para atender cualquier incidencia y, en ese espacio de tiempo, se produce otra situación que precise su intervención, no hay efectivos listos para acudir a esa segunda salida. Algo que supone un problema de seguridad para toda la ciudadanía y para los propios bomberos.

En este sentido, Chico confía en alcanzar un acuerdo "lo antes posible" y recalca que el Consistorio está decidido a sumar este refuerzo. "Entendemos que el cuerpo de Bomberos tiene que contar con un retén para garantizar con mayor esfuerzo la seguridad. El servicio sigue estando bien cubierto, pero está claro que para mayor seguridad el Ayuntamiento quiere seguir apostando por tener un retén". No obstante, fuentes de la oposición critican que pese a ser un asunto "prioritario", al menos no se vaya a resolver hasta marzo.

En cualquier caso, Chico sostiene que "dentro de lo malo, seguimos teniendo un cabo en cada turno" y valora de forma positiva la implicación del resto de los bomberos del cuerpo: "Se cubre el servicio de manera profesional sin ningún problema".

Por su parte, la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León mostró ayer en un comunicado su preocupación "ante la falta de avances y voluntad negociadora palpable" en parques como el de Aranda. Asimismo, urgió a Ayuntamientos y Diputaciones a culminar el proceso de homologación a las policías locales de la región.