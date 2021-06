La Junta aplicará los aforos hosteleros de su normativa

Castilla y León aplicará la normativa propia en la que traspuso el ‘semáforo’ acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud pero no el polémico documento de medidas aprobadas para el nuevo periodo de ‘nueva normalidad’ que afectan a los horarios y aforos de restaurantes y bares y la reapertura de los locales de ocio nocturno. Así lo señaló ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que vino a corroborar lo que llevan varios días diciendo desde el Ejecutivo autonómico: que no se aplicará la nueva normativa por invadir competencias y ser más restrictivas. Durante la presentación de dos nuevas unidades móviles de donación de sangre, que se suman a otras tantas en funcionamiento, la consejera incidió en que Castilla y León se abstuvo en el último CISNS, al igual que seis comunidades del PSOE con el fin de intentar mejorar el texto y tratar de alcanzar un mayor nivel de consenso.

En este contexto, explicó que si se aplica el documento tal y como se ha aprobado se daría la circunstancia de que la Comunidad tendría más restricciones al pasar del actual nivel 2 al 1, ya que ahora cuenta con una limitación de aforo del 75% en la hostelería y tendría que rebajarlo al 50, algo que considera que «no entendería nadie». «Nadie entiende que al bajar de nivel, por que ha mejorado el nivel sanitario y epidemiológico de una Comunidad, se disminuya el número de personas que puede haber en el interior de un local», aseveró. Por eso, aseguró que Castilla y León lo tiene «claro» y aplicará la norma que hay en la Comunidad, que es la que emana del semáforo, para cuya aplicación se hizo una adaptación y pasó a la legislación autonómica. En todo caso, apuntó que, de momento, al estar la Comunidad en el nivel 2 no les afectarían estas nuevas disposiciones.

Por ello, detalló que se hará igual que Aragón o La Rioja y se aplicará el marco legal propio, que, como reiteró en varias ocasiones, sale del semáforo, y aseguró que Castilla y León siempre ha sido muy rigurosa a la hora de cumplir con las decisiones adoptadas por consenso.

Tranquilidad

La consejera de Sanidad reconoció que los datos de la covid registrados en Castilla y León permiten tener un «cierto nivel» de tranquilidad, al estar en un «valle» y existir un estancamiento de los casos. No en vano, señaló que la incidencia a acumulada está por debajo de 120 casos por cada 100.000 habitantes, con tendencia a la baja, además de recordar que toda la Comunidad está en el nivel 2 de alerta sanitaria, sin olvidar que el número de pacientes críticos ha descendido, hasta contar con 81 ingresadas en las UCI de los hospitales. No obstante, según informa Ical, dejó claro que esa tranquilidad no significa que haya que bajar la guardia por que destacó que el coronavirus sigue en circulación y continúa la pandemia «entre nosotros».