Calvo se olvida de la Ley Trans de Montero para esta legislatura

La elaboración de la Ley Trans en la que trabaja desde hace meses el Ministerio de Igualdad no ha nacido todavía y ya ha generado más choques de lo que inicialmente se esperaba y solo entre los socios de Gobierno, que no se ponen de acuerdo no en el qué ni el cuándo llevarla al Congreso para su discusión y posterior tramitación. Y ayer la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, puso la guinda a la polémica al obviarla directamente de su discurso.

El principal punto de fricción radica en torno al principio de la autodeterminación de género, que enfrenta a Unidas Podemos con el PSOE, partido en el que algunos dirigentes advierten del riesgo de que se niegue la existencia del sexo biológico y, con ello, la de las desigualdades que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Una de las que defiende esta postura es la propia Carmen Calvo, quien el pasado martes aseveraba que aún faltan pasos para dotar de seguridad jurídica al texto y ayer omitía la ley Trans entre las normas de Igualdad que se prevén aprobar en estos tres años, es decir a lo largo de la presente legislatura.

Durante la inauguración de una jornada de mujeres cineastas, la socialista aseveró que en los próximos años saldrán adelante tres grandes leyes en este campo. La primera es la ley del solo sí es sí, en la que trabaja el ministerio de Irene Montero, la ley LGTBI, de este mismo departamento, y por último la denominada Ley Zerolo, que el pasado martes fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.

Esta omisión podría ser la gota que colma el vaso de la paciencia de los morados, que consideran que el PSOE ha cruzado «líneas rojas» al «bloquear» la tramitación de la ley Trans en el Consejo de Ministros. De hecho, apuntan que el plan de los socialistas consiste en que esta cuestión se legisle a través de la ley de Igualdad de Trato (Ley Zerolo) que ya está en la Cámara Baja sin el apoyo de Unidas Podemos, con lo que la suya se aparcaría sine die.

Todo ello supondría, a su juicio, el incumplimiento más grave que se ha producido hasta ahora del acuerdo programático que firmaron hace un año, en el que se incluía específicamente el compromiso de desarrollar esta norma. Por ello, avisan de que no van a dejarlo pasar y de que, si hace falta, lo pelearán «por la vía de los hechos», aunque sin aclarar en qué se traducirá.

Mientras, sectores del feminismo continúan defendiendo que la categoría de «transgénero» no se reconoce en otros países, aunque Dinamarca, Malta, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo y Portugal si llevan menciones a ello en su legislación.