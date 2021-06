"Pongo la mano en el fuego, acabaremos legislatura con Cs"

¿Además de proporcionarle a ustedes una mayoría estable, en qué ha mejorado el Gobierno de la ciudad con la entrada de los naranjas?

La capacidad de proporcionar más y mejores servicios a la ciudad. Un gobierno en minoría conlleva un sobreesfuerzo a la hora de tener que pactar en el día a día prácticamente todo lo que no sea competencia de la Junta de Gobierno. Un socio nos garantiza estabilidad institucional pero también capacidad de gestión, una normalización para no estar siempre con el agua al cuello a la hora de buscar apoyos puntuales.

¿Pone la mano en el fuego por que acabarán la legislatura?

Sí, sin duda. Tengo la suerte de haber encontrado una complicidad en Vicente Marañón. Tenemos empatía mutua a la hora de entendernos y le puedo asegurar que durante estos nueve meses que llevamos de coalición no ha habido ningún momento, digamos de cierta gravedad, fuera de discrepancias puntuales. Tenemos una muy buena relación entre concejales socialistas y de Ciudadanos, solo en algún momento hemos tenido discrepancias pero es algo muy lógico en los gobiernos de coalición. Por ejemplo con el tema del Plantío, la única cuestión que, siempre de frente, hemos valorado nosotros por un lado y ellos por otro.

¿Está satisfecho con el trabajo de los concejales de Ciudadanos?

Estoy muy orgulloso del trabajo de todos los concejales, también de los de Cs. Pero no me doy por satisfecho porque soy un inconformista nato. A pesar de las dificultades, que hemos tenido de todos los colores, con una pandemia de por medio aunque no quiero que sirva como excusa para ralentizaciones o demora en la toma de decisiones. Cada uno con sus capacidades, talentos y disponibilidad, están dando el do de pecho. Pero ahora no tenemos que relajarnos, porque justo es el momento de dejar de sembrar para recoger.

¿Y qué opina sobre el trabajo de la oposición?

Tengo una decepción absoluta con la estrategia de oposición que está llevando el PP. Es absolutamente reprochable. No que hagan una fiscalización crítica de lo que estamos haciendo, que es su tarea, sino la actitud, la agresividad, las formas o la dureza que están empleando en el día a día con todo lo que hacemos. No todo puede estar mal. Vox ha sido mucho más responsable desde el primer día. Su tono es diferente y hacen propuestas.

¿Tiene previsto algún cambio en el organigrama municipal de aquí al final del mandato?

No se puede descartar, pero no tengo planteado ningún cambio a corto plazo.

A pesar de la pandemia, los ingresos por impuestos son similares a los de años pasados. ¿Hay margen para bajar los tributos?

Ya hemos bajado algunos precios públicos y tasas. Autobuses para los jubilados, las escuelas infantiles, servicios a la infancia… Pero la administración tiene que recabar ingresos, y eso se consigue con los tributos, bien sea mediante transferencia de otras administraciones o propios. No me planteo ningún tipo de reforma fiscal, ni subida ni bajada de impuestos en lo que resta de mandato. El presupuesto se está sosteniendo en torno a los 200 millones de euros, ahora esperamos que se confirmen buenas cantidades procedentes de los fondos europeos extraordinarios, pero eso siempre será a mayores, para complementar la cofinanciación de algunas dotaciones o servicios. Por ejemplo, tenemos la confirmación de que para el Mercado Norte va a llegar a través de una línea de subvención de la Secretaría de Estado de Comercio, como así nos lo han confirmado tanto ministra Reyes Maroto como la consejera Carlota Amigo.

Al principio de la legislatura se subieron los sueldos de los concejales y hace unas semanas se acordó que los ediles con dedicación exclusiva también pudieran cobrar la asistencia a los consejos de Promueve. ¿Es consciente de la mala imagen que esto transmite?

Vamos a ser justos: Burgos era la capital de provincia, después de Badajoz, que proporcionalmente menos retribuciones tenía para sus corporativos. Ahora estamos en la media. ¿Tenemos que asumir un coste político por haber hecho esto? Pues encantado, porque era de justicia. Y respecto a los consejos de administración, era surrealista que teníamos unos estatutos en los que no se posibilitaba, porque la ley permite que en las sociedades municipales se pueda, como en Aguas.

(La entrevista completa, con declaraciones sobre el Burgos CF, el aeropuerto, el despido del responsable de la Oficina de Congresos, la oposición del PP, Gamonal... en la edición impresa. Además, amplio balance del ecuador de mandato en el Ayuntamiento)