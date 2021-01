«Tenía ilusión por dar este paso. Estoy deseando empezar ya»

Año nuevo, vida nueva. Así reza el dicho popular y así parece será 2021 para la ciclista arandina Sara Martín. Y es que, de descanso navideño actualmente con su familia, la campeona ribereña cuenta ya las horas que le restan para empezar a disfrutar sobre la bicicleta de quienes serán sus nuevas compañeras de viaje esta temporada en el MovistarTeam. Un sueño deportivo al alcance de muy pocos, pero que para ella comenzará el próximo día 8 de enero en Almería con la concentración de toda la estructura azulona.

Le queda poco en casa. ¿Momentos para desconectar en familia?

Sí, bueno. Para desconectar y estar más con los tuyos, pero también para empezar a enfocar un poco la nueva temporada y comenzar a hacer kilómetros ahora que estas fechas te dan un poco más de libertad.

Uno echa la vista atrás y parece que sólo ha existido la COVID. No es ese su caso...

Es cierto que 2020 ha venido marcado por el coronavirus, pero en verano, cuando ya pudimos competir algo, sí que se empezó un poco a ver la luz. En mi caso, pude además estar en buena forma y sacar provecho de las pocas carreras que tuvimos. Ha sido un año muy atípico y negativo en muchos aspectos, pero a nivel deportivo sólo puedo hacer un balance positivo de él.

¿Esperaba un año tan raro y convulso?

Como suelo decir, este año yo estaba centrada en los estudios. Quería sacar bien tercero de carrera, que era el año más complicado, así que ese era mi principal objetivo. Lo logré y, una vez llegado el verano, pude centrarme más en la bici. Así que, que el año haya venido así, en cierto modo me ha facilitado un poco eso.

Por partes, pero brillando en todo. Doblete en el Nacional sub-23, participaciones en Europeo y Mundial, los estudios... ¿Qué éxito le ha dejado mejor sabor de boca?

Acabar el curso limpio ya te da moral y es una motivación. También una libertad para afrontar el verano enfocada en la bicicleta. Quería hacerlo y salió bien, así que ese es uno de mis mejores logros. En lo deportivo, me quedo sobre todo con la plata en Élite en el Nacional, porque me demostró que podía estar luchando con las mejores.Llegaba bien, pero no me lo esperaba.

¿Ha sido el peor año para compaginar bici y estudios?

La verdad que cuando nos confinaron y las clases empezaron a ser telemáticas, estuve bastante atareada e incluso sufrí un poco por llevarlo todo bien. En ese tiempo la bici me la tomé como una válvula de escape. Un respiro al final del día para mantenerme, pero también para despejar la mente. Fue duro, pero tomármelo con calma durante el confinamiento también me permitió coger con más ganas la competición en verano.

¿Cuál ha sido su mejor y peor momento?

Creo que, como para todos, el confinamiento. Estar encerrada sin poder salir o entrenar y tener que hacerlo todo en rodillo supuso mucha incertidumbre. Íbamos semana a semana en todo. En la universidad y en lo deportivo. Aunque en ese momento lo deportivo fuese lo de menos porque había cosas más importantes en las que preocuparse. Eso en cuanto al peor. Respecto al mejor, sin duda, en verano, cuando llegaron los grandes resultados y las experiencias en Europeo y Mundial.

Cerrado 2020 le llega una nueva etapa, la de Movistar...

Pues sí. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad porque la verdad es que, aunque este año iba a seguir estudiando, tenía ilusión de dar ese pasito. Siempre le he dado prioridad a la carrera y en eso quería que me respetasen. No hubo ningún problema así que aquí estoy. Con muchísimas ganas y con ilusión por aprender de todas mis compañeras.

¿Es éste el salto definitivo en su carrera deportiva?

A nivel de equipo es el referente a nivel nacional, pero aún así sé que, a nivel individual, con lo que llevo y lo que puedo progresar, me queda bastante. Veré hasta dónde puedo llegar una vez termine de estudiar. Ahí me podré dedicar al cien por cien a la bicicleta y ver si puedo seguir creciendo y estar delante con las mejores.

¿Ha hablado ya con sus compañeras?¿Qué tal le han recibido? Con muchas pudo estar en contacto en la sesión de tecnificación de la RFEC.

Sí. Coincidimos, pero ya antes habíamos tenido contacto, porque al final siempre, en Europeos y Mundiales u otras concentraciones, compartes experiencias. La verdad es que todas son muy agradables. Me he sentido desde el principio muy acogida y eso hace que a una le den más ganas de empezar a trabajar ya con ellas.

Este año será más difícil. Estará más controlada...

Bueno, eso dicen. De todos modos mi rol también será diferente ahora al que era en el Sopela. Sobre todo se tratará de aprender. Y yo intentaré hacerlo y aprovechar para empaparme de todo lo que me puedan enseñar y me permita crecer como ciclista y como persona.