Agotados los bonos al consumo para comercio y hostelería

Los bonos al consumo se han agotado esta mañana. La población burgalesa ha adquirido los 375.000 destinados al sector comercial, por valor de 10 euros cada uno y de los que el Ayuntamiento de Burgos asume 4, y los 250.000 para establecimientos de hostelería, por valor de 5 euros (2 a cargo de las arcas municipales).

Los primeros, inicialmente 250.000, se ampliaban hasta la cifra citada tras agotarse la primera remesa en apenas tres días. También los añadidos se vendían con rapidez, quedando a disposición de la ciudadanía desde el 2 de noviembre únicamente los de hostelería, que se han acabado este jueves.

La concejala de Comercio, Rosa Niño, ha mostrado su satisfacción por el éxito de esta segunda edición de una iniciativa que, sólo en 2021, habrá inyectado hasta 5 millones de euros a la economía local. Y es que a los 2 millones aportados por el Ayuntamiento de Burgos hay que añadir el gasto efectuado por los consumidores, al canjear sus bonos en los más de 500 negocios adheridos a la campaña.

No obstante, desde el propio Ayuntamiento se hace un llamamiento a quienes aún no hayan gastado los bonos adquiridos, ya que en el caso de los comercios la fecha límite es este sábado, 20 de noviembre, y en hostelería el 30 de noviembre. Se recuerda al respecto que en ningún caso se procederá a reembolsar los bonos no canjeados antes del plazo fijado.

Hasta la fecha se han gastado 345.997 en comercios y 186.787 en bares y restaurantes, por lo que quedan pendientes de uso 29.155 y 63.213, respectivamente.

Esta iniciativa es una de las más relevantes del segundo Plan de Crisis frente a los efectos de la covid-19 en la ciudad, junto a la convocatoria de ayudas resueltas hoy de manera definitiva, tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local. En los próximos días cobrarán las cuantías correspondientes los 1.358 beneficiarios de las mismas, que recibirán en total 1.516.000 euros.

Habrá una segunda convocatoria para aquellos que, o bien no pudieron presentarse a la primera o bien no llegaron a tiempo a subsanar errores en la solicitud. Estará dotada con los 1,2 millones restantes, pues el montante total de esta línea de ayudas asciende a 2,7 millones.

Ambas medidas, tanto los bonos al consumo como las ayudas a autónomos y pymes, se han gestionado desde la Concejalía de Comercio, indican fuentes municipales.