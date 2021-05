La Lambretta está de vuelta

No es la velocidad lo que atrae de una Lambretta. La comodidad tampoco. Es la estética y el diseño de la scooter que «compite» con la Vespa lo que suele enamorar a quienes la conducen. Hablamos siempre de la moto de chapa, de las que se fabricaron en Italia o en la fábrica de Eibar desde 1954, de las que hay que arreglar y restaurar en casa porque los talleres no disponen de repuestos para estos clásicos. Los fanáticos de la Lambretta -y has de serlo para cuidarla, someterte a sus exigencias y estar dispuesto a viajar siempre acompañado de una caja de herramientas- tienen su propio club, que este año cumple tres décadas de existencia.

Con ese motivo y ante la imposibilidad de realizar el encuentro bienal que reúne a varias centenares de scooter, el Club Lambretta de España ha organizado una vuelta por el país relevándose entre los socios de cada provincia. El 18 de mayo salieron de A Guarda, en Pontevedra, los socios de esa provincia y este fin de semana llega el relevo a Burgos. El testigo lo tomaron ayer por la tarde en Reinosa (Cantabria) y lo entregan este domingo en Peñafiel (Valladolid). «Esta vuelta a España tiene mucho talento coral porque desde la junta directiva que presido coordinamos la ruta general, pero son los socios de cada provincia los que se involucran en los recorridos y los que toman las riendas en su territorio», señala Félix A. Domínguez, presidente del club.

En Burgos dirige el pelotón Gorka Pérez, que conduce una Lambretta de 1979. «Siempre he tenido Vespa y he sido aficionado a las scooter. Tuvo una mi padre, la heredó mi hermana y luego me la quedé yo. Ahora tengo dos Vespas y una Lambretta, que por diseño es la que me resulta más atractiva. Y aquí estamos, viajando con ella por carreteras secundarias, con mi mochila de aceite y alguna herramienta y a 60 kilómetros por hora porque acabo de abrirla y estoy en periodo de rodaje».

En el pelotón iban otras seis Lambrettas y el domingo serán una docena las scooter burgalesas que se unirán a los fanáticos pucelanos de las motos clásicas. «Ya que no podemos hacer grandes concentraciones, al menos en pequeños grupos podemos reunirnos», apuntan para explicar la finalidad de esta Vuelta.

Cuando concluyan en septiembre habrán participado más de 200 motos recorriendo unos 5.400 kilómetros. El objetivo es concluir en la fábrica de Eibar de la que empezaron a salir estas populares scooters que tienen fascinados a sus conductores. Domínguez, por ejemplo, posee 17 modelos, aunque «solo» usa «6 o 7». Este fin de semana estén atentos y dispuestos a saludar si escuchan sus motores.